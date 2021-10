Nákaza se podle hygieny nejvíce šíří ve školách na Chrudimsku. Na distanční výuku přešli i žáci ze škol v Litomyšli.

Jeden pozitivní žák nebo učitel a celá třída je na čtrnáct dní zavřená doma v karanténě. To je scénář, který se nyní odehrává na několika školách v Pardubickém kraji. „Máme několik škol, kde je v karanténě jedna nebo více tříd. Jedná se o osmnáct škol v Pardubickém kraji, jsou to mateřinky, ale většinou jde o základní a střední školy,“ uvedla Lenka Labudová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice.

Nákaza koronavirem se šíří jak mezi dětmi, tak i mezi učiteli. Za minulý týden hygienici v kraji řešili více než tři desítky pozitivních případů. Nejvíce se covid-19 šíří ve školách na Chrudimsku, kde bylo minulý týden 21 pozitivních osob.

Třídy v karanténě má Základní škola Proseč. V pondělí ukončí čtrnáctidenní karanténu prvňáci, třeťáci i sedmáci. Z první třídy skončily v karanténě děti, které chodí do družiny. Distanční výuka se ale týkala všech. Do lavic se vrátí v úterý. Covidová omezení se ale dotknou i jiných školáků z Proseče. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci ve škole totiž až do odvolání ředitelství zrušilo výuku nepovinných předmětů a zájmových kroužků.

Karanténa se týká i školáků v Litomyšli. Od pondělí jsou v karanténě děti ze Základní školy Zámecká v Litomyšli, a to ze sedmé a osmých tříd. Na distanční výuce jsou i žáci z jedné třídy ze ZŠ U Školek. „Dozvěděli jsme se o pozitivním žákovi v sobotu, takže jsme ihned obvolali rodiče ostatních žáků třídy, že jsou jejich děti v karanténě. V neděli si byli ve škole vyzvednout pomůcky svých dětí a od pondělního rána se třída učí distančně přes program Teams. Tato doba nás nutí být stále připraveni na obě varianty, není to jednoduché, ale musíme to zvládnout,“ řekla ředitelka ZŠ U Školek v Litomyšli Miroslava Jirečková.

Všechny děti musí dodržet karanténu, která trvá čtrnáct dní. Pouze negativní test nic neřeší. „Karanténu jenom test neukončí. Stále platí 14 dní karantény, následně musí být negativní test a dotyčný nesmí mít klinické příznaky. Test totiž vypovídá jen o daném okamžiku a ne o tom, co bude za dva, tři dny,“ vysvětlila Labudová. Ve většině případů se podle lékařky jedná o vysoce nakažlivou mutaci delta a karanténa u dětí je nutná i proto, že ve třídě nenosí žádnou ochranu dýchacích cest.