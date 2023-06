/MANUÁL PRO SMUTEČNÍ HOSTY, MAPA/ "Byli byste ochotní přijet, ať uslyší ten zvuk, který tak milovala? Tolik chtěla patřit mezi nás." Facebooková výzva Ivo Pátečka, otce zesnulé osmnáctileté Anetky, vzbudila obrovský ohlas mezi motorkáři z celé republiky a zahraničí. Okamžitě zareagovali: Ano, přijedeme a bude nás hodně. Do pětitisícového města Skuteč na Chrudimsku se má vydat kolem tisícovky mašin z celé země na spanilou jízdu, která vyjede v pátek v 9:30 z Chrudimi a skončí u obřadní smuteční síně ve Skutči. Tam se blízcí rozloučí s dívkou, která se při cestě do školy o posledním květnovém dni zabila na motocyklu.

Motorkáři jí vzdají hold. S osmnáctiletou Anetkou se rozloučí blízcí v pátek | Foto: se svolením rodiny

Některé nepotvrzené zdroje dokonce hovoří o třech tisících strojů, což může Skuteč po dopravní stránce totálně ucpat. V pondělí se proto na radnici uskutečnilo jednání o opatřeních, která mají kolapsu zabránit. Bude zavřené centrum, ulice se změní v jednosměrky. Motoparta Chrudim zároveň shání dobrovolníky kvůli organizačnímu zajištění (aktualizace 6.6. v 9:40 hodin).

"Některé silnice zjednosměrníme, už je vymyšlený systém. Neumožníme vjezd co centra, to je nereálné. Motorkářům jsme vyhradili shromaždiště v areálu před koupalištěm, kde je zpevněná plocha. Tam budou mít od cateringu pohoštění a město do prostoru umístí odpadkové kontejnery, aby nevznikl velký nepořádek. Vše ladíme tak, abychom vše dobře zabezpečili," ujistil skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš.

Organizátoři spanilé jízdy mířící na rozloučení s Anetkou, která se zabila cestou ze školy, mluvili nejen s vedením města, ale i se státní a městskou policií. "Zprávu o pořádání jízdy motorkářů jsme se dozvěděli ze sociálních sítí. Organizátoři nás dnes kontaktovali, sejdeme se a budeme řešit bezpečnostní situaci," potvrdila mluvčí krajského policejního ředitelství Markéta Janovská.

Městská policie Skuteč už dokonce pro účastníky vytvořila manuál s pravidly pohybu po městě a interaktivní mapu - ZDE

Protože má Skuteč jen čtyři městské strážníky, vstřícné gesto policie vítá, podle radnice pomůže v organizaci pohřbu. Ale i tak je páteční obřad pro město velkou zátěží. "Stále jednáme s pořadateli, snažíme se najít vhodná parkovací místa - zařizujeme, aby jich byl dostatek," uvedl vrchní strážník Tomáš Brokl s tím, že pro účastníky posledního rozloučení s Anetkou byla vytvořena i interaktivní mapa.

Smuteční síň pojme zhruba dvě stovky lidí. Aby i ostatní příchozí viděli samotný obřad rozloučení s Anetkou, mohlo by pomoci venkovní promítací plátno.

"Samozřejmě to stojí za zamyšlení, ale myslím si, že to nebudeme schopni realizovat. Nahrává tomu i avizované velmi špatné počasí s deštěm a bouřkami. Každopádně ale budeme vysílat přenos online, kameru ve smuteční síni vzadu máme - zabírá rakev a řečníka," vysvětlil Deníku Josef Cemper, majitel skutečského pohřebního ústavu.

Poslední rozloučení s Anetkou tedy budou moci na mobilních telefonech sledovat ti, kteří se do obřadní síně nedostanou a zůstanou venku nebo doma.

Odstavná plocha u koupaliště (bod 1) a smuteční síň (bod 2)Zdroj: mapy.cz