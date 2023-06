VIDEO: 1300 motorkářů dorazilo do Skutče. Naposledy se tu rozloučili s Anetkou

Motorkáři z mnoha míst celé republiky přijeli do Skutče, aby se naposledy rozloučili s Anetou, 18letou dívkou, která zemřela na své poslední jízdě na konci května. Na silnici mezi Chrudimí a Skutčí byly vidět a slyšet stovky silných strojů, a to včetně těch policejních, které kolonu doprovázely. Smuteční obřad, který začal v 11 hodin, jsme zde přenášeli online, můžete se na něj podívat ze záznamu. V úvodním videu ve fotogalerii se podívejte také na průjezd kolony túrujících motorkářů kolem místa tragické nehody, ve videu na konci článku pak na příjezd kolony do Skutče.

Průjezd kolony motorkářů kolem místa tragické nehody 18leté Anetky | Video: Kamil Dubský