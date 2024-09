„Kdyby byl poldr v Kutříně hotový, nemusela být zkáza v obci tak velká,“ povzdechla si v pondělí starostka Lozic na Chrudimsku Barbora Málková. Roky stála stavba poldru na výkupu pozemků a pak pro změnu přišly technické problémy, odstoupení od smlouvy a nový tendr. Do roku 2027 má být ale poldr za půl miliardy korun hotový.

Rozvodněná Novohradka o víkendu zatopila domy v Luži, Radimi nebo Lozicích. Na "kdyby" se nehraje, ale kdyby byl poldr v Kutříně hotový, škody nemusely být tak velké. „Je pravda, že pokud by Kutřín už existoval, tak by z velké části přibrzdil povodňovou vlnu. Zejména v době, kdy jsou srážkové úhrny takové, že hrozí rozvodnění Novohradky, která sužuje zejména město Luže ale i další obce na toku,“ přiznal v sobotu hejtman Martin Netolický.

Poldr v Kutříně bude mít objem 3,6 milionů kubíků vody. „Kdyby byl poldr dokončený, část vody z přítoku by rozhodně zadržel. Nechci odhadovat, na kolik metrů bychom se třeba v Luži dostali, ale rozhodně by to bylo podstatně méně než 360 centimetrů,“ potvrdil šéf Povodí Labe Marián Šebesta.

Víkendová povodeň však stavbu poldru zbrzdí.