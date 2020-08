Řidiči v pátek jezdili ukázněně. Policisté je donutili sundat nohu z plynu, když o chytací akci masivně informovali předem.

Dívá se do hledáčku a po chvíli mačká spoušť. Střelba se ale neozývá. Policista kouká do hledáčku silničního radaru. Zaměřuje poznávací značku blížícího se vozidla paprskem, ten se od ní odráží a míří zpátky do radaru, kde v tu chvíli naskakuje rychlost. Tento řidič rychlost nepřekročil, a takových byla v pátek na silnicích v našem kraji většina. O celorepublikové akci Speed Marathon policisté totiž řidiče hojně informovali dopředu. Kromě rychlosti kontrolovali i další pravidla silničního provozu. V Pardubickém kraji hlídky střežily 45 míst.