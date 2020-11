S takovou výzvou přišla polooficiální posilovna v Chrudimi. Na Facebooku se od té doby chlubí fotkami ze cvičení a v komentářích fanoušci posilovnu chválí za porušování vládních nařízení.

Provozovatel se dokonce veřejně pochlubil i policejním vyšetřováním, přiložil na stránky nascenovaný záznam ze čtvrtečního výslechu. „I přes prvotní nátlak Policie zůstávají brány Gregor Gymu otevřeny. Zítra se můžete těšit na pořádnou makačku našich žen. Nikdo nemá právo nám zakazovat svobodné podnikání. Bojujte a sdílejte,“ vyzval na stránkách. Další den přidal informaci „zdá se, že jsme zasekli dráp do těch nejvyšších míst. Spolupráce s policií probíhá naprosto v pořádku, chlapi chápou naši situaci. Pro všechny podnikatele jasné sdělení - ty nahoře se nás bojí! Jediným řešením je hromadné otevření“.

Policie potvrdila, že kauzu posilovny řeší, zatím ale nechce poskytnout bližší informace. „Probíhá prověřování případu. Nekomentujeme ale dílčí úkony, když nemáme zahájené úkony v trestním řízení. Co provozovateli hrozí, nebudu spekulovat, až podle zjištěných skutečností,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Požádala však o spolupráci případné svědky z řad veřejnosti.

Sdílný ovšem nebyl provozovatel posilovny, 33letý Pavel Ondrák. „Žádné vládní nařízení neporušujeme,“ řekl do telefonu Ondrák. Víc se bavit nechtěl a zavěsil.

Jak posilovna reálně funguje, není zcela zřejmé. Deník narazil na zamčené dveře a kromě vývěsního štítu nejsou nikde vyvěšené informace o provozovně, ani otvírací doba. Podle internetových stránek je podnik především výrobcem vybavení posiloven. „On tady ten provozovatel je a není, tak nějak nepravidelně,“ řekl muž z vedlejší autodílny. Podle nepotvrzených informací funguje posilovna spíše jako soukromý klub, bez pravidelné otvírací doby. Objevily se rovněž pochybnosti, zda splňuje klasické parametry oficiálních fitness center, například přítomnost trenérů či jiného dohledu, který by případně poskytl lékařskou pomoc.

Na Facebooku však mají výzvy Ondráka k tomu, aby si sem lidé přišli zatrénovat, velké množství příznivců. Fandí mu, že měl odvahu se vzepřít nařízení. Těch, kteří Ondráka a jeho fanoušky kritizují, je menšina.

„Veřejně prohlašuji, že jsem dnes 19.11.2020 od 9:30 do 11:00 byl přes nesmyslný a nezákonný zákaz neschopné vlády ČR cvičit ve veřejné posilovně Gregor Gym v Chrudimi. Cvičilo se bez roušek, protože roušky nepomáhají a navíc jsou jen pro lidi co se bojí. Všichni jsme živí a zdraví a vlastně ještě zdravější než když jsme tam šli. Jestli s tím mají pohlavní orgány ČR problém tak ať si pro mě přijdou!“ napsal například do komentářů jistý Jaromír Kraus.

Provozovatelé konkurenčních fitness center v Chrudimi si stěžují, že po partyzánské akci Gregor Gymu jim spílají jejich zákazníci, proč neotevřou také. „Máme tady nouzový stav, mně se to také nemusí líbit a určitě bych rád otevřel. Ale když nebudeme dodržovat pravidla, tak se můžeme vykašlat rovnou na všechno,“ uvedl provozovatel jedné z nich Pavel Novák.