Mrtvola byla nalezena před téměř třemi lety v lese u obce Habry. „Z výsledků provedené soudní pitvy jsme zjistili, že muž zemřel násilnou smrtí, na které se podílela další osoba,“ uvedla tehdy krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Doba úmrtí byla stanovena na 15 let a méně. „Podle entomologického materiálu bylo možné stanovit pouze minimální dobu zakopání těla na čtyři až šest let. Muž měl velmi dobře udržovaný a nákladně ošetřovaný chrup,“ uvedla mluvčí.

Leoš Tejnecký se stále nachází v databázi pohřešovaných. Zároveň dosud není jasné, zda tělo, které objevil hledač pokladů, patří právě jemu. „Nemohu to potvrdit ani vyloučit. Dosud totiž nemáme potvrzenou případnou shodu,“ uvedla na dotaz Deníku Dana Čírtková. Dokud policie definitivně neurčí, zda jde skutečně o Leoše Tejneckého, kterému by letos bylo 44 let, muž z databáze pohřešovaných z Chrudimska nezmizí.

Leoš TejneckýZdroj: Policie ČR

Lidé ze Žumberka si na Leoše Tejneckého dobře pamatují. „On byl takový blázen, byl vždycky divný. Nemluvil, byl schopen vysedávat u lomu a hodiny pozorovat drtičku kamene. Potom v okolních lesích šutry sbíral nebo zakládal studánky,“ říká jeden ze sousedů.

Ačkoliv některé indicie hovoří o tom, že muž je dávno po smrti, podle některých místních se jen ukrývá v sektě na Brněnsku. „Říká se, že skončil na jižní Moravě v nějaké náboženské sektě,“ přisvědčil jiný Žumberák.

Zmizelých moc není

Jeden pohřešovaný, šest hledaných lidí. Policejní databáze z Chrudimska je ve srovnání s jinými okresy poměrně chudá. Ale i mezi hledanými se najde rarita, která má dosah po celé republice. Jde o podnikatele Vladimíra Michka, který je spojen s jedním z největších podvodů v Česku. Jeho chrudimská firma Progres Invest v letech 1994 až 1997 vylákala od 21 tisíc důvěřivců pod slibem až dvacetinásobného zhodnocení půl miliardy korun. Když zkrachovala, zůstaly jí na účtech pouhé dva miliony. Smutné je, že v březnu roku 1997, kdy už byl krach firmy na spadnutí, lákal Progres Invest do svých spárů i občany z Troubek a Bochoře, těžce zasažené povodní. Mnozí uvěřili a investovali nenávratně celkem pět milionů korun.

Dnes sedmašedesátiletý Vladimír Michek je hledaný právě od roku 1997, nenašla ho policie ani Interpol. Nachází se stále v policejní databázi, protože zprávy o tom, že je po smrti, se nepotvrdily.