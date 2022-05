Východočeši a hlavně Chrudimáci mají ještě v živé paměti případ Tadeáška, šestitýdenního kojence, který v září roku 1991 zmizel i s kočárkem od lahůdkářství v Hradci Králové, kam si jeho maminka odskočila nakoupit. Rozběhla se rozsáhlá pátrací akce v ulicích města a po několika hodinách už o únosu věděla díky médiím celá republika. Přesto se dítě do večera nepodařilo najít a stejná situace panovala i v následujících dnech.

O únos kvůli penězům očividně nešlo, rodičům se nikdo s požadavkem výkupného neozval. Dny plynuly a i přes intenzivní pátrání policistů se dítě najít nedařilo, do pátrání se dokonce zapojily desítky senzibilů. Utrpení rodičů trvalo více než tři týdny.

Potom pachatelku únosu, třiadvacetiletou chrudimskou zdravotní sestru, odhalila tamní matrikářka Jana Andrýsková. Nezdál se jí totiž chlapcův rodný list, který žena předložila.

„Byl podivně přeškrtán a byla v něm řada chyb. Řekla jsem té ženě, že takto jí nemůžu dítě do matriky zapsat, ať si zajde pro nový a přinese mi ho řádně vyplněný,“ vzpomněla na osudné okamžiky před dvaceti lety Jana Andrýsková, dnes již bývalá chrudimská matrikářka, která získala popularitu po celé České republice. Únoskyně rodný list jen poopravila a místo sebe poslala na úřad svého manžela. Když mu Jana Andrýsková řekla o svém podezření, oba nasedli do auta a ženu přesvědčili, aby s nimi odjela na policii i s dítětem.

Únos měl nakonec šťastný konec, malý Tadeášek se znovu setkal se svými rodiči. Takové štěstí však nemá šestnáct dětí, které jsou vedeny v policejní evidenci pohřešovaných osob. Nově k nim patří dokonce i Mykhailo Fedorov, sedmiletý Ukrajinec, který se ztratil letos na konci dubna.

Besedy pro školy

Na Pomněnkový den letos upozornili policisté v celém Česku. Ředitelství v Pardubickém kraji uspořádalo hned několik besed pro mateřské školy a žáky prvního stupně základních škol. "Dětem vysvětlujeme, jak se mají chovat v situacích, kdy se ocitnou mimo bezpečí své rodiny," řekla preventistka kriminality Lenka Vilímková.

Cílem každoroční kampaně Pomněnkového dne je seznámení veřejnost s tím, jak jednat a reagovat v případě oznámení pohřešování, větší informovanost a současně zapojení široké veřejnosti do pátrání po pohřešovaných dětech. Každoročně se tento den dostává do podvědomí více lidem; symbolem je modrá kytička pomněnky, již policisté společně s informačním letáčkem rozdávají. Pro úspěšné nalezení pohřešované osoby (nejen dítěte) je nejdůležitější rychlý a přesný přenos informací mezi policií a oznamovatelem a také včasné zapojení veřejnosti.

Naštěstí, po většině dětí, které se nevrátí včas domů, nemusí být ani vyhlášeno pátrání. Jde o případy, kdy děti „zapomenou na čas“ a opozdí se u kamarádů či příbuzných a rodiče zapomenou informovat. Policie proto radí zachovat klid a nejprve kontaktovat příbuzné, kamarády nebo sousedy. Ovšem, pokud dítě není k nalezení, je nutné okamžitě se obrátit na policii. Pohřešování lze oznámit na telefonní linku 158, případně na nejbližším obvodním oddělení Policie ČR. Pro policisty jsou důležité veškeré informace o dítěti, tedy jeho věk a popis osoby. "Ideální je aktuální fotografie, popis oblečení, zda užívá léky, kontakty na kamarády, komunikace na sociálních sítích a další," doplňují policisté.

Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí.



25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz. Etan se nikdy živý nenašel a vrah Etana byl dopaden až po 31 letech a v roce 2017 byl odsouzen na 25 let za únos a vraždu. Po 33 letech se zdá být případ konečně vyřešen. Etan byl unesen a zavražděn, pachatelem je jednapadesátiletý Pedro Hernandez, který se při výslechu přiznal.