Už od rána postávají bezdomovci a další sociálně slabí lidé před budovou bývalého Ivtasu v chrudimském Městském parku. V noci začíná být zima, potřebují teplé oblečení a obuv. Sociální šatník Českého červeného kříže (ČČK) je jim k dispozici, naleznou tam vše, co žádají.

Sociální šatník v Chrudimi provozuje oblastní spolek ČČK. | Video: Romana Netolická

„Bydleli jsme s přítelem v bytě, ale náhle nám zemřelo tříměsíční miminko. Potom už vše vzalo rychlý spád - byt jsme kvůli neplacení nájmu museli opustit a nyní žijeme na ulici,“ svěřila se černovlasá dívka, která nechtěla zveřejnit své jméno. Vybrala si v sociálním šatníku pro sebe a přítele pár teplých věcí, které jim pomohou přečkat nadcházející chladné dny. Slušně poděkovala a odešla.

Pracovnice sociálního šatníku jsou ke klientům vlídné, snaží se jim pomoci. Vyslechnou si životní příběhy bezdomovců, jejichž řady v poslední době prořídly vinou nečekaných úmrtí. „Právě dnes jsme se o smrti jednoho klienta dozvěděli. Jeho kamarádi velmi truchlí, proto jich přišlo ráno pomálu,“ vysvětluje Radka Petrovičová, dobrovolnice oblastního spolku ČČK, která dochází do sociálního šatníku od podzimu loňského roku

Častou klientkou šatníku je také jedna z nejznámějších chrudimských bezdomovkyň. Chrudimáci znají její extravagantní chování a dobrovolnice jsou ochotny této ženě vybrat věci "na tělo". „Ona má ráda třpytky a blyštivé věci, to my víme," shodují se s úsměvem.

Sociální šatník neslouží jen lidem bez přístřeší, mohou ho využít i ostatní sociálně potřební. Do této skupiny se řadí i ukrajinští uprchlíci. V úterý s maličkým synkem Markem zavítala do prostor ČČK i Alina, která žije v Chrudimi devět měsíců. „Přinesla jsem po Markovi věci, které mu jsou už malé, snad poslouží jinému dítěti. Ráda bych tady našla nějakou zimní kombinézu. Měli je teď v Lidlu, ale když jsem tam přišla, byly už vyprodané," svěřila se sympatická tmavovláska.

Šatník ovšem není žádný seconhand ani bezplatná samoobsluha, vše musí být podloženo dokladem o potřebnosti.

Pokusy o zneužití už totiž jeho pracovnice šatníku zaznamenaly. „Zrovna nedávno přišel neznámý pán se slovy, že je bezdomovec, ale neměl u sebe žádanku od městského úřadu. Poradila jsem mu, kam má pro doklad jít, ale už se nevrátil," říká Radka Petrovičová.

Dárců oblečení, nádobí, obuvi a dalších potřebných věcí je dostatek, ale někdy si lidé pletou sociální šatník s kontejnerem nebo sběrným dvorem. Před časem tam kdosi přinesl pozůstalost plnou šatních molů. „Každé úterý třídím obsah pytlů, chodím sem už 20 let. Naštěstí je většina darovaných věcí upotřebitelná. To, co našim potřebám nevyhovuje, posíláme Diakonii v Broumově. Nevyhodí se nic," říká druhá dobrovolnice ČČK Iva Malinová.

Chrudimský sociální šatník mohou využít lidé z celého okresu. Třeba v minulém týdnu si v něm vybrala pár věcí a dvě krabice nádobí žena z Luže. „Auto nemá, autobusem by to domů nepřevezla. Máme radost, že na tamním městském úřadě jí vyšli vstříc a věci jí dovezou. S radnicemi máme velmi dobrou spolupráci," dodala Radka Petrovičová.

V sídle Českého červeného kříže je i potravinová banka a nacházejí se tam i krabice s věcmi, které jsou připraveny na okamžitou humanitární pomoc v případě živelných nebo jiných pohrom.

Co se týká oblečení, stále mohou lidé do sociálního šatníku nosit to, co už jim neslouží. Momentálně jsou nejvíc potřeba pánské zimní boty, které budou zejména bezdomovci potřebovat nejvíce.