Chrudimačka Petra, maminka čtyřleté holčičky, čeká dvojčata. Už je ve třicátém týdnu těhotenství, takže by mohla relativně "slehnout" okamžitě. Jinými slovy - neví dne ani hodiny. Jedno má ale jisté: rodit v Chrudimi nebude.

Její porod může začít hned, Petra prodělává rizikové těhotenství. Právě proto jí není jedno, že bude muset volit porodnici v jiném městě. „Zvažuji, že to bude v Hradci Králové. Po rychlodráze cesta netrvá dlouho, tak snad tam dojedeme včas," dodala se smutným úsměvem.

„Provoz porodnice bude utlumen pouze dočasně. Doufáme, že bude provoz oblíbené porodnice možné co nejdříve obnovit.Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení." Tento text se objevil jak na webu, tak i na facebooku Nemocnice Pardubického kraje. Její vedení v tuto chvíli není schopno délku omezení odhadnout. Vše záleží na vyřešení personální situace na dětském a novorozeneckém oddělení, které zajišťuje péči o novorozená miminka.

Mezi lidmi kolují různé názory na svízelnou situaci na dětském a novorozeneckém oddělení. Někdo viní politiku, jiný tristní personální stav. Každopádně kvůli zdravotní indispozici primáře Davida Kasala musel být omezen provoz dětského oddělení už v polovině srpna.

Situaci tehdy řešila končící náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. „Ukázalo se, že v Chrudimi a v Pardubicích máme v nemocnici skvělý tým lidí, kteří si dokáží vzájemně pomoci. Moc děkuji," zareagovala radní na kolegialitu zdravotníků.

Ale nyní je všechno jinak, facebookem dokonce koluje vyjádření lékařů dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice, kteří označují výroky Davida Kasala v tisku za manipulativní. „Za posledních 11 dní bylo díky lékařům z pardubického dětského oddělení zajištěno 85 % provozu novorozeneckého oddělení v Chrudimi.

O tom, že chrudimská porodnice je vyhledávaná ženami ze širokého okolí, svědčí statistika, kterou porodní asistentky pravidelně zveřejňují. Kvůli omezení příjmu rodiček není "dotažená" do konce měsíce, ale o to víc zajímavá. Do pondělí 23. září 16 hodin přišlo na svět 44 nových životů, 20 chlapečků a 24 děvčátek