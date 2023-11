Bez výrazné změny provozu bude v prosinci fungovat gynekologicko-porodnické oddělení Chrudimské nemocnice. V běžném režimu bude zajištěn provoz jak tamější porodnice, tak ambulancí a poraden. Jedinou změnou oproti běžné situaci bude částečné omezení plánované gynekologické operativy. Informovalo o tom v úterý ráno vedení Nemocnice Pardubického kraje.

Porodnice v Chrudimi. | Foto: Deník/Romana Netolická

Ve čtvrtek jsme informovali, že na začátku prosince dojde k uzavření lůžkové části ARO a v návaznosti na to také k uzavření porodnice. Nakonec je vše jinak.

Situaci v Chrudimské nemocnici, kde dala výpověď z dohod čtvrtina lékařů ve službách, ovlivňuje především personální situace na oddělení ARO, což se promítne do provozu chirurgických oborů (chirurgie a gynekologie). Plánovaná operativa by nicméně měla běžet beze změn i v prosinci. Taktéž ambulantní provoz by v nemocnici neměl doznat výrazných změn.

Proti uzavření chrudimské porodnice se vzedmula obrovská vlna nevole. Důvody, proč nakonec porodnice nakonec poběží dál, jsou nejasné. Podobná situace byla ve Svitavách, kde mělo taktéž dojít k uzavření porodnice, nakonec zde však lékaři výpovědi stáhli. V aktuálním rozhovoru pro Deník tvrdí, že pod tlakem vedení.

O tom píšeme zde:

Výpovědi jsme stáhli pod tlakem vedení, říká lékařka ze svitavské porodnice