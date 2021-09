Josefa Nerušila i Hanu Lipovskou do Rady ČT nominovali představitelé z řad katolické církve.

Lubomír Volný následně oznámil, že na jednání výboru podá správní žalobu. „Volný blok podá žalobu na průběh jednání výboru,“ řekl. To, že Sněmovní výbor kvůli nedodržení hygienických pravidel neumožnil Volnému zúčastnit se jednání, považuje za diskriminaci.

Radní České televize Hana LipovskáZdroj: ČTKI přes opakovaný apel na to, aby si příznivci politického uskupení Lubomíra Volného nasadili respirátor, neposlechli. Po více jak hodinovém průtahu se tak celé zasedání přesunulo do jiné místnosti, kam již odmítači vládních opatření vpuštěni nebyli.

V kontrastu s chladným vyjádřením Lipovské bylo vystoupení členů Volného bloku. Ti se naopak na zasedání volebního výboru dostavili, a to, jak je již zvykem, bez roušek či respirátorů. Lipovské se zastal také poslanec SPD Jaroslav Foldyna, když obvinil Olgu Sommerovou z podjatosti, kterou zdůvodnil spoluprací s Českou televizí.

Lipovská se jednání nezúčastnila, ve sněmovně však přítomna byla a následně uspořádala tiskovou konferenci. „Mrzí mne, že paní Sommerová upřednostnila předvolební boj,“ zmínila Lipovská, která však podle svých slov bude usnesení Sněmovny respektovat. Už dříve rovněž slíbila, že do voleb nebude v Radě hlasovat.

Radní České televize Hana Lipovská, která je zároveň jedničkou kandidátky Volného bloku za Pardubický kraj, je podle poslanců volebního výboru sněmovny ve střetu zájmů a měla by být odvolána. Příznivci Volného bloku celé jednání značně zkomplikovali a Lubomír Volný slíbil, že sněmovně i Radě vrátí úder. "Navrhnu odvolání Rady České televize," prohlásil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.