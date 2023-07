Další posun v radikální přeměně ohlásila Česká pošta. Podle jejího vedení se sobotní provoz některých pošt nevyplácí a je tudíž zbytečné tam držet pracovnice u přepážky. V Pardubickém kraji se novinka platná od 1. září projeví pouze na Chrudimsku, v dalších třech okresech zůstává vše při starém a sobotní provoz pošt zatím omezován nebude.

Pobočka pošty pod svitavským náměstím. Ilustrační foto. | Foto: Česká pošta

Heřmanův Městec, Skuteč, Slatiňany a Chrast - v těchto městech budou v sobotu pošty zavřené. Důvod je nasnadě - o prvním víkendovém dni se tam lidi nehrnou. "Všude již byl záměr projednán s vedením obce. Ke zrušení sobotního provozu přistoupila Česká pošta na základě minimálního zájmu ze strany klientů," potvrdil Deníku mluvčí ČP Ivo Vysoudil. Uvedl zároveň, že budou posíleny provozy poboček v průběhu týdne především v odpoledních hodinách, kdy je provoz pošty nejvytíženější.

"Já to až tak negativně nevnímám. Když budou přepážky ve všedních dnech posíleny, nebudou se jako nyní tvořit fronty. Dává to smysl. Poštovní služby u nás v sobotu využíval málokdo, přišlo jen pár lidí, a to třeba jen proto, aby si koupili los. To nedává smysl," míní chrastecký starosta Vojtěch Krňanský.

Podobného názoru je Jaroslav Hetfleiš, starosta Skutče. "S představiteli České pošty jsme jednali a zrušení sobotního provozu jsme vzali na vědomí. Ženy, které pracovaly v sobotu na pobočce, mohou posílit otevírací dobu ve všední dny, takže by mohly pominout fronty. Ty se tvoří často a už jsem několikrát zažil, že jsem se ve dveřích otočil a šel pryč," poznamenal Hetfleiš.

Pětašedesátiletý Jiří ze Skutče se zrušením sobotního provozu na poště vůbec netrápí. "Důchod mi posílají na účet, složenky platím přes internetové bankovnictví. Znám lidi, kterým chodí penze na poštu nebo dokonce ani nemají účet, ale ti si mohou vše vyřídit ve všední den, času mají dost," řekl Jiří.

Restrukturalizaci odstartovala ČP nedávno, když k 1. červenci zrušila pobočky ve větších městech. Třeba v Chrudimi tak zůstala jen ta centrální - na Resslově náměstí.

Představitelé měst v celém Pardubickém kraji bojovali o to, aby se alespoň některá z důležitých poboček zachovala, avšak všude to bylo marné. Třeba v Hlinsku se starosta Miroslav Krčil velmi snažil o to, aby zůstala otevřená pošta v místní části Chlum. "Jednání s ČP nakonec nedopadlo pro nás dobře, její finanční podmínky jsme nemohli přijmout. Museli bychom do provozu každoročně investovat kolem milionu korun, což ufinancovat nelze. Není možné na sebe brát za stát takový závazek," řekl Deníku Krčil.