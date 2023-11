Na množící se potkany v těchto dnech číhají v Heřmanově Městci a jeho místních částech nástrahy označené červenobílými praporky. Deratizační firma Dezinfa už má zjištěno, kde se obtížní hlodavci ve větším množství objevují. Tuto zakázku u ní objednalo město s tím, že v příštím roce se do hubení potkanů zapojí i Vodárenská společnost v Chrudimi. Deratizaci zahájila stejná firma v Chrudimi už v červenci. Nyní přistoupila k druhému kolu boje. Ukázalo se, že v některých lokalitách jsou potkani k jedu rezistentní, a tak je nutné zvolit jiný typ nástrahy.

Potkan. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Podle heřmanoměstecké místostarostky je problém s hlodavci okolo Podolského potoka u fotbalového hřiště. "Také víme o Konopáči, kde údajně potkani zabíjejí drobné zvířectvo. Podhrabali dokonce už i jeden chodník ve městě," řekla Deníku Zuzana Dvořáková.

Jednatel deratizační firmy Dezinfa Michal Zavadil už má území města a jeho místních částí zmonitorováno. "Zvýšený výskyt je za katovnou v Havlíčkově ulici. A tam, kde jsou sídliště, je také pohyb potkanů vidět," uvedl Zavadil. Na Konopáči podle jeho slov až takový problém není. "My provádíme plošnou deratizaci města. Pokud má někdo na svém soukromém pozemku potkany, měl by to řešit svépomocí, tedy na vlastní náklady. Platí to ostatně pro každý subjekt - firmy, společenství vlastníků, domácnosti," vysvětlil jednatel firmy.

Potkani v hospodářských staveních skutečně dokážou nadělat spoustu škod. "My jsme si deratizační firmu sami objednali. Přicházeli jsme o vejce, kachňata i malé králíky. Už to bylo neúnosné a peněz opravdu nelitujeme. Bylo to u nás rychlé a účinné," potvrdila Jana Ohralíková z malé vesničky na Chrudimsku.

Velmi inteligentní zvířata člověku na "špek" jen tak neskočí. A když si vytvoří silnou komunitu na sídlišti v blízkosti horkovodu, boj s nimi je velmi obtížný. To už ostatně v Chrudimi poznali i lidé z deratizační firmy. Jejich původní představy o hubení se totiž stoprocentně nesplnily. "Zjistilo se, že jsou potkani vysoce rezistentní na dosud podávaný jed. Nyní tedy pokládáme jiný typ nástrahy s účinnou látkou," vysvětlil Michal Zavadil.

Také sami obyvatelé nevnímají rapidní zlepšení neutěšené situace. "Jsou tu všude, večer pobíhají i mezi nohama, když se vracím z parkoviště domů. Nepozoruji, že by se něco zlepšilo," řekl Deníku Václav Franko, obyvatel chrudimského sídliště Na Šancích.

Firma Dezinfa bude pokračovat v deratizaci do poloviny prosince, kdy vyhodnotí výsledky zásahu. Potom už bude na zvážení představitelů města, zda a v jaké míře má boj s hlodavci pokračovat.