Na Králicku byl vyhlášen třetí stupeň povodňového nebezpečí, pro celý Pardubický kraj platí podle meteorologů zatím druhý nejvyšší stupeň povodňového nebezpečí. Voda stoupá i na dalších tocích v kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Doporučení meteorologů radí parkovat auta na výše položených místech, vyvarovat se koupání, plavání či jízdy lodí v korytě toku a bezprostředním okolí. Řidičům by se měli vyhnout jízdě přes přes povodňovou vodu a pokud je to možné, vyhnout se jakémukoliv kontaktu s ní a s jejími usazeninami. Lidé by se měli vyhnout i podmáčeným místům, zde totiž hrozí pády stromů.

Varování před povodněmi, 24.12.2023Zdroj: ČHMU

Řeky stoupají i jinde v kraji, po čtvrté hodině stavěli hasiči protipovodňové stěny na řece Novohradce. Z toho důvodu budou komunikace mezi obcemi Dvakačovice a Vejvanovice a Úhřetice po dobu povodní uzavřeny.