Je to způsobeno tím, že Sečská přehrada výrazně upouští vodu, a to v množství, která je nad hranicí jednoleté povodně. Ve čtvrtek to bylo 22,35 metrů krychlových za sekundu, jednoletá povodeň má hranici dvacet kubíků.

V Padrtech byl právě proto v pátek o půl šesté ráno naměřen vodní stav 155 centimetrů, což je o pět centimetrů zařadilo do druhého stupně povodňové aktivity. Ještě ve čtvrtek v časných ranních hodinách byla přitom hladina na 115 centimetrech.

Vodohospodáři upouštějí vodu ve všech nádržích. Sedminásobně byl ve čtvrtek dopoledne zvýšen i odtok v Hamrech na Chrudimce.

"Začali jsme s upouštěním ve čtvrtek dopoledne, vzhledem k předpokládaným vzestupům hladin řek po deštích až v pátek odpoledne na to máme ještě dva dny, což je dostačující. V pohotovosti jsou naše technické čety, na hrozbu povodní se připravujeme," uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.