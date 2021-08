Lesy v Pardubickém kraji jsou plné hub, ale bohužel taky klíšťat. Jejich aktivita je nyní na čtvrtém stupni z pěti. Přibývá i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Hygienici čekají v následujících týdnech výrazný nárůst případů. Typickým nevinným příkladem je Jana ze Svitav vyrazila do lesa na borůvky. O dva dny později si našla na noze klíště. Vytáhla ho a byl klid. Za týden už ovšem tak klidná nebyla. Všechno ji začalo bolet. Diagnóza lékaře zněla jasně, klíšťová encefalitida. V Česku se bohužel proti klíšťové encefalitidě málo očkuje. Více se dočtete v článku.

Klíšťata jsou letos mimořádně aktivní. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Pětatřicetiletá Jana ze Svitav vyrazila do lesa na borůvky. O dva dny později si našla na noze klíště. Vytáhla ho a byl klid. Za týden už ovšem tak klidná nebyla. „Bolely mě svaly, záda, dostala jsem horečku, jako kdybych měla mít chřipku. Ale bylo to jiné. Vůbec by mě nenapadlo, že by to mohlo být od klíštěte,“ řekla Jana. Diagnóza lékaře zněla jasně, klíšťová encefalitida.