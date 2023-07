Všech pět nemocnic Pardubického kraje postihl v pondělí v 11:25 centrální výpadek systému. Nefunguje společný klinický informační systém KIS FonsEnterprise (STAPRO) a další navázané služby, jako například stravovací systém (SIS). Pacienti v ambulancích tak musí čekat, jelikož je mohou lékaři pouze základně vyšetřit a ošetřit.

Krajská nemocnice Pardubice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Výpadek nejspíš souvisí s krátkodobým výpadkem elektřiny, který zhruba v 11.30 postihl řadu obcí a měst v kraji.

"Dnes v 11:22 nastal při zapínání vedení V202 v rozvodně Opočínek výpadek této rozvodny. Následně došlo k omezení spotřeby ve výši cca 180 MW, a to zejména v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Dodávky elektrické energie byly obnoveny do 25 minut. Rozvodna byla vypnuta působením ochran, přesnou příčinu zjišťujeme," uvedl mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal. ČEPS, a.s. je společnost zajišťující na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy.

"Nefunguje společný klinický informační systém KIS FonsEnterprise (STAPRO) a další navázané služby, jako například stravovací systém (SIS). Pacienti v ambulancích tak musí čekat, jelikož bez přístupu do KIS nelze vůbec nic, pouze základně vyšetřit a ošetřit. Ambulantní zprávu, či e-recept však pacient nedostane a musí si na něj počkat. Výpadek se stále řeší, nemocnice jsou ochromené," informovala jedna ze zdravotních sester.