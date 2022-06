Pro přespolní smuteční hosty byl často problém se na obřad dostat včas. „Stávalo se, že je navigace navedla k obřadní síni na náměstí, kde se konají svatby,“ popsal kuriózní situace chrudimský starosta František Pilný. Této praxi by tak nyní měl být konec.

Došlo však i k další změně – smuteční síň už nesídlí ve Škroupově ulici. Ta se totiž významně zkrátila a v její části vznikly nové ulice Ke smuteční síni a Generála Klemeše.

Kvůli změně adresy si v ulici Ke smuteční síni nebude muset zařizovat nové doklady téměř nikdo. „My jsme tu samí zahrádkáři, v těch chatkách trvale nebydlíme,“ pronesl starší muž s bicyklem na asfaltové uličce u rekreačních staveb.

Ale jedna výjimka je - jako jediný bude muset oběhat úřady jednatel pohřební služby Charon Jindřich Filip. „Máme adresu Škroupova 800, tak to budu muset udělat. Znamená to změnu v živnostenském listě, ale hlavně v reklamách. To bude stát kupu peněz,“ zareagoval Jindřich Filip.

Pocta generálovi

Od odbočky ke smuteční síni až po točnu na Vrchách je další ulice s novým jménem. Dosavadní Škroupova se změní na Generála Klemeše. Příslušník československého zahraničního odboje za druhé světové války a člen paradesantního výsadku Platinum-Pewter Jaroslav Klemeš měl k Chrudimi silné pouto. Stal se čestným občanem města Chrudimě a patronem místního 43. výsadkového pluku.

V nové ulici se nenacházejí obytné domy, ale zasahuje pouze do části letiště. V jedné z budov má chrudimský Klub výsadkových veteránů generála Klemeše svou klubovnu. Administrativně se pro něj nic nezmění, protože sídlo spolku je na jiné adrese. „Pojmenování ulice po generálu Jaroslavu Klemešovi vnímáme jako poctu a poděkování Chrudimska a Nasavrcka za jeho činnost za druhé světové války,“ uvedl předseda klubu Zdeněk Kolář.

Jaroslav Klemeš se pravidelně účastnil všech oslav a nástupů tehdejšího 43. výsadkového praporu. I narozeniny vždy trávil, jak říkal, mezi svými při návštěvách Chrudimi. V den 90. narozenin byl generálu Klemešovi udělen titul Čestný občan města Chrudim. Zemřel v Praze v roce 2017 ve věku 95 let.

Čestné občanství má také v Ústí nad Labem, kde se o posledním lednovém dni roku 1922 narodil. Pojmenovali po něm místní park v Brné. Při této příležitosti byla rovněž odhalena 101. vzpomínková lavička válečných veteránů.