Za záchranu dvouleté dívky dostal Chrudimák Petr Jirout Cenu Michala Velíška

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Cenu vyhlásily Nadace ADRA a TV Nova a o laureátovi rozhodlo hlasování veřejnosti. „Myslím, že by to udělal každý. Rozhodně se necítím jako hrdina," řekl při čtvrtečním předání Chrudimák Jirout, který v srpnu skočil z mostu vysokého několik metrů na Bídě do mělké řeky, aby zachránil dvouletou holčičku. Ta tam spadla z okna přilehlého domu.

Slavnostní udělení Ceny Michala Velíška za statečnost při záchraně života za rok 2022. | Video: Deník/Radek Cihla