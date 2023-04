10 let trablů s Bohemií. Není hotel ani parkoviště. A ani ta mikve není mikve

/ARCHIVNÍ VIDEO/ Je tomu právě deset let, co se po uzavření hotelu Bohemia v lednu 2013 rozjel na místě plánovaného podzemního parkoviště před objektem záchranný archeologický výzkum. Ten přinesl tak významné objevy pravěkého osídlení Chrudimi, že téměř zastínil následující problémy s osiřelým hotelem, který se od té doby stal z bývalé chlouby ostudou města. Podívejte se ve videu, co tehdy archeologové našli. Výzkum začal přesně před deseti lety, na jaře 2013.

Nečekaný objev pravěkého osídlení v Chrudimi | Video: Akademie věd České republiky