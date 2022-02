Před vězením se ukrýval na půdě. S policisty si tam hrál na schovávanou

Do vězení se devětatřicetiletému muži nechtělo a nenastoupil do něj. Okresní soud v Ústí nad Orlicí proto na něj v polovině ledna vydal příkaz k dodání do výkonu trestu. Policisté si tak pro něj museli dojít, ukrýval se na půdě domu na Chrudimsku. S policisty si tma vysloveně hrál na schovávanou. Už ale sedí v hradecké vazební věznici.

Do vězení se mu asi nechtělo, policisté si proto pro něj museli dojít. "Na devětatřicetiletého muže vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí 18. ledna 2022 příkaz k dodání do výkonu trestu, jelikož dobrovolně nenastoupil do věznice. Chrudimští kriminalisté zjistili, kde by se hledaný měl nacházet a v pátek 4. února 2022 v ranních hodinách si pro něj společně s kolegy z Krajské pořádkové jednotky přišli," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. O tom, že se mu do věznice asi moc nechtělo, svědčilo i to, že se podle policie schovával na půdě domu. "Na policisty si ale nepřišel a i přes snahu hry 'na schovávanou' byl zadržen. Následně putoval na služebnu, kde s ním policisté provedli všechny potřebné úkony a jeho další cesta vedla do vazební věznice v Hradci Králové," dodala Holečková.