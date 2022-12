Hasiči požár zlikvidovali za pár minut, oheň se dál po domě nerozšířil. „Vyhořelý byt musíme kompletně zrekonstruovat, ale další škody díky rychlému profesionálnímu zásahu nevznikly. Každopádně si čin paní pečovatelky jistě zaslouží ocenění,“ poznamenal starosta města František Pilný, který k požáru přijel společně s hasičskou jednotkou. Právě jel autem, když mu dorazila zpráva o výjezdu k zásahu.

Čtyři klienti, které bylo nutné vyvést ze sousedních bytů, se mohli brzy vrátit domů. Nejen oni, ale i další obyvatelé DPS prožili velký šok. „Celou noc jim byla poskytnuta psychologická pomoc,“ ujistil radní Nunvář.

VIDEO: Čtyři evakuovaní a jeden mrtvý. Požár v DPS v Chrudimi skončil tragicky

„Moje kamarádka má v tomto domě maminku. Samozřejmě se hodně vyděsila, když se šířila zpráva o požáru, při kterém jeden člověk zahynul. Okamžitě tam vyrazila a našla mamku živou, ale hodně vystrašenou,“ řekla Chrudimačka Jana Koutná.

Strach se projevil i na chování dalších klientů, z nichž je většina v seniorském věku. „Hovořili jsme s každým, jedna žena stála promrzlá venku, a tak jsme ji dovedli do domu. Požádali jsme příbuzné, aby přijeli za svými blízkými na návštěvu a pokusili se jim psychicky pomoci. Provoz DPS jsme nikterak neomezili, dorazit mohl každý,“ dodal starosta Pilný.

„Celá událost nás velice zasáhla,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Hana Darmovzalová. Ale mohlo být ještě hůře. „Naštěstí u nás v DPS máme nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový dozor. V některých městech pečovatelky slouží do půl čtvrté odpoledne a odejdou domů. Nechci si domýšlet, co by se stalo, kdyby nebyl oheň včas zlikvidován a rozšířil se po objektu,“ zdůraznil radní Nunvář.

Tragickou událost šetří policie, která u mrtvé ženy nařídila soudní pitvu. Příčina vzniku požáru je dosud neznámá, existuje hned několik verzí. Jednou nich je, že klientka pečovatelského domu byla kuřačka, a oheň tak mohl vzplát od zapálené cigarety.