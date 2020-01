"Byli jsme požádáni, jestli bychom přijali pana premiéra, že by se tu chtěl zastavit. To byla aktivita jejich, nikoliv naše. Skoro bych si to troufnul nazvat soukromou návštěvou," sdělil Deníku Otec Šebestián.

"Pan premiér se asi nějak dozvěděl o našem modelu péče o potřebné a projevil zájem to poznat. Zavolali mi z protokolu, že by se tady zastavil, jestli je to možné. Tak jsem řekl, že ano," pokračuje Otec Šebestián.

Andrej Babiš si během asi hodinové návštěvy prohlédl prostory kláštera a setkal se s několika obyvateli. "Prohodil s nimi slovo. Pak měl chvilku ještě rozhovor se mnou, jak to funguje, jak to děláme. Bylo to pro něj asi nové, asi netušil, že něco takového existuje. Reagoval na to velmi pozitivně. Říkal, že to obdivuje, že smeká," dodal Otec Šebestián.

Vedení města o návštěvě, kterou úřad vlády potvrdil den předem, nevědělo. "Zástupci města tady nebyli, protože to nebylo nijak oficiální," vysvětluje Otec Šebestián.

"Město o návštěvě informováno nebylo, schůzky se proto nikdo z vedení města nezúčastnil," potvrdil mluvčí moravskotřebovské radnice Václav Dokoupil.

Návštěva Andreje Babiše ve františkánském klášteře, o které informoval na svém facebookovém profilu, vzbudila prozornost na sociálních sítích. Fotografie premiér uvedl stručnou informací: "S otcem Šebestiánem, zakladatelem projektu pro lidi bez domova v řeholním domě Menších bratří." Na dotaz Deníku, jaký byl účel návštevy, mluvčí vlády zatím neodpověděla.

Laciná kampaň?

Ne všem však byla zastávka předsedy vladního hnutí ve městě po chuti. Část diskutujících poukazovala na zdanění církevních restitucí, které vláda protlačila za podpory komunistů. Kritickým poznánkám neušel ani Otec Šebestián.

"Myslím, že otec Šebestián jako pravý křesťan přijme každého, kdo požádá o přijetí. Otázka je, o co skutečně panu premiérový při takovýchto návštěvách jde, když na svém profilu okamžité zveřejňuje super fotky, ale proč přijel a co za výstup těchto návštěv máme očekávat, ani čárka… Trochu laciná kampaň," napsala Pavla Teplá, která v prostorách kláštera provozuje chráněnou kavárnu.

Podle ní Andrej Babiš kavárnou jen prošel. "Nic si u nás nekoupil, ani nás nepodpořil jiným způsobem. Pouze se nechal vidět v hosty zaplněné kavárně a prošel se svou početnou družinou, aniž by oslovil kohokoliv z personálu," dodala.

Babišovo hnutí nemá ve městě nejpevnější pozice. V předchozím volebním období mělo ANO v zastupitelstvu tři mandáty. Po předloňských komunálních volbách se místní pobočka hnutí ve městě rozpadla. Volební lídr Miroslav Jurenka byl z hnutí vyloučen a spolu s ním odešla i nově zvolená zastupitelka Ivana Kantůrková. Ještě předtím opustil zastupitelský klub ANO i zakládající člen a místopředseda místní organizace Libor Truhlář.

Po ani ne ročním intermezzu byla místní organizace loni na podzim obnovena. Předsedou se stal MIlan Štrajt, někdejší zastupitelka Lenka Bártová, která v komunálních volbách neuspěla, se stala místopředsedkyní moravskotřebovské buňky ANO. Babišovo hnutí tak nemá v zastupitelstvu žádné zastoupení.