Hromadné zažívací problémy postihly letní tábor u Běstviny na Chrudimsku. Velké množství dětí odsud bylo včera převezeno záchranáři do nemocnic v Chrudimi, Pardubicích a Čáslavi. Šlo o větší děti zhruba ve věku kolem 13 let. To, zda se otrávily jídlem, budou zdravotníci zjišťovat. K večeři táborníci měli kuřecí řízek s kaší a rýžový nákyp.

„Do nemocnic bylo se zažívacími problémy převezeno deset až dvacet dětí. Šlo o starší děti, ve věku zhruba mezi 12 a 15 lety,“ uvedla mluvčí Záchranné zdravotnické služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

Lidé v Běstvině o hromadné otravě hodně diskutují. "Jde o velký tábor ve směru na Pařížov, kdysi tam Lesy ČR pořádaly různé akce," řekla Deníku místní důchodkyně. Její manžel si myslí, že zažívací problémy mohla způsobit večeře. "Byl prý to kuřecí řízek a rýžový nákyp," dodal.

Vzhledem k tomu, že jde o děti, nemohou záchranáři ani nemocnice sdělit víc.

„Mohu jen potvrdit, že jsme přijali několik dětí z tábora do ošetření. To, zda jsou nadále hospitalizovány nebo zda byly propuštěné do domácího léčení ani to, co měly konkrétně za problém, však sdělit nemohu,“ řekla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Rekreační objekt patří Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Ta ho během roku využívá jako školící centrum a v létě pronajímá organizátorům letních táborů. Turnus, na kterém se děti otrávily a v noci na sobotu zažily velké zažívací problémy, naštěstí právě skončil, a tak si rodiče mohli táborníky převzít.

Starostka Běstviny Marie Brožková se o problému dozvěděla telefonicky v noci od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. "Na místo vyjeli dobrovolní hasiči z Třemošnice. S jedním z nich jsem poté mluvila a informoval mě o tom, jak vše probíhá," řekla Deníku.

Při zmínce o kuřecím řízku musí každého napadnout salmonela, která se mohla v mase skrývat. "Tak samozřejmě o tom člověk přemýšlí zvlášť nyní, když jsou velká vedra. Musím ale říct, že na táboře je skvěle vybavená moderní kuchyně, nikdo tam u stanu nevaří v kotlíku," zdůraznila Brožková.