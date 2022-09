V hodnosti kapitána se Jaroslav Jehlička stal v roce 1963 mladším trenérem Dukly Prostějov, kam po víkendech strávených v Chrudimi dojížděl. Právě v Prostějově byla soustředěna československá parašutistická špička.

Po triumfálním návratu z mistrovství světa z Oklahomy v USA v roce 1972 čekalo české družstvo ve dnech 19. - 21. září VI. Mistrovství spřátelených armád v bulharském Kondofrei. „Třetí, poslední den soutěže, po společném vyfocení před hotelem v městě Pernik, nastoupila výprava do autobusu a odjela směrem k letišti. Na železničním přejezdu u města Galabnik v mlze vjel autobus do cesty rychlíku, který ho po srážce vláčel 300 metrů. Co se dělo, mi potom vyprávěli dva přeživší ze třináctičlenné skupiny - Bedřich Chudoba a Ivan Hoššo. Naprosto selhaly záchranné práce, nikdo dlouhé minuty o katastrofě nevěděl. Sedm lidí bylo na místě usmrceno, ze čtyřech zraněných se pomalu vytrácel život,“ řekl Josef Čáslavka z Chrudimi, který se s Jaroslavem Jehličkou dobře znal, protože se několik let také aktivně věnoval parašutismu.

Tragédií v Bulharsku byl prakticky zlikvidován tehdejší československý parašutistický výkvět. Smuteční tryzna se za zahynulou výpravu konala 23. záři v kasárnách VU8280 v Prostějově, kde jim byl později postaven pomník. Rozloučení s Jaroslavem Jehličkou, posmrtně povýšeným na podplukovníka, bylo následně v Pardubicích. Jeho hrob se nachází v chrudimském urnovém háji. V roce 1997 byl přičiněním místního starosty postaven na místě tragédie pomník. V roce 2012, ve čtyřicátém výročí této smutné události, byl obnoven. V odborném tisku je Jaroslav Jehlička uváděn mezi nejslavnějšími postavami našeho parašutismu.

Jaroslav Jehlička, držitel několika světových rekordů, z nichž jeden platí dodnes.Zdroj: archiv rodiny

Jaroslav Jehlička se narodil v roce 1927 v Chrudimi na Pumberkách. Od mládí ho fascinovalo letiště, tehdy obsazené německou Luftwaffe. Po osvobození se ihned přihlásil do plachtařského výcviku ve vznikajícím Aeroklubu. Tam trávil veškerý volný čas po práci i včetně sobot a nedělí. V roce 1947 nastoupil vojenskou službu u výsadkového vojska, kde uskutečnil 13 seskoků padákem. Dva roky po základní vojenské službě se stal instruktorem zakládajícího se oddílu parašutismu ve vznikajícím Svazarmu na chrudimském letišti. Se svým přítelem na život a smrt Gustavem Koubkem prováděli stovky propagačních seskoků po celé republice. Na leteckých dnech, na stadiony i náměstí. Díky svým výkonům se brzy dostali do státní reprezentace. V roce 1957 se svým kamarádem z Hradce Králové Zdeňkem Kaplanem uskutečnili historický seskok ze stratosféry z výšky 12.580 metrů a o šest dnů později noční z výšky 12.815 metrů. Tehdy tento výkon vzbudil obrovský ohlas ve světě.