Přijďte se vyjádřit k budoucnosti areálu letního kina

Chrudim – V pondělí se ve Velkém sále chrudimského Muzea uskuteční veřejné plánovací setkání nad variantami řešení prostoru chrudimského letního kina.

Areál chrudimského letního kina.Foto: Deník / Nečina Marek

Na setkání budou prezentovány dvě varianty řešení a očekává se debata nad tím, co je na těchto variantách pozitivní a co naopak problematické. Na podkladě výstupů jednání pak dopracují architekti výsledné řešení.



Podle zastupitele Richarda Herbsta, předsedy spolku MaChr za Chrudim malebnou, který je zároveň členem pracovní skupiny ustavené k projednání restartu letního kina, funguje letní kino v posledních letech tak, jak má.



„Dík šestileté práci členů spolku MaChr za Chrudim malebnou prohlašuji, že restart letního kina se zdařil beze zbytku. Kino funguje, během Chrudimského filmového léta v červenci a srpnu promítá šest dnů v týdnu. Díky špičkové digitální technice prezentuje i premiérové filmy, návštěvnost letního kina stoupá a pohybuje se na špičce v republice,“ uvedl Richard Herbst, který zmínil i další kulturní a společenské akce v prostoru, jež tu organizuje MaChr ve spolupráci s ostatními neziskovkami.



Připravené varianty řešení hodnotí Richard Herbst už před zmíněným setkáním kriticky. „Pokud se bude jednat o avizovaných dvou variantách, obě v případě realizace ruší a likvidují to stávající, dobré a jedinečné, co bylo v letním kině ověřeno léty praxe už od začátku jeho fungování v roce 1958,“ míní zastupitel a jako příklady uvádí jedinečnou akustiku a multifunkční možnosti areálu. „Tyto skutečnosti je třeba mít na mysli, až budete rozhodovat o budoucnosti našeho letního kina,“ nabádá Richard Herbst.