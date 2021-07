Od desáté hodiny dopolední, kdy ministryně financí s doprovodem do obce přijela, nastalo na návsi neobvyklé ticho a trvalo do doby, než se vládní vozidlo rozjelo za dalším programem. Na to už pravděpodobně čekali řidiči dvou náklaďáků, které se jen obtížně míjely na úzké komunikaci. Kouzlo pominulo, vzduch byl čistý a za malou chvíli projelo Prosetínem deset aut, která zřejmě musela dohnat dopolední zpoždění. Potom vše sklouzlo do "normálních" kolejí.

Alena Schillerová se setkala i s vedoucím provozu kamenolomu Zárubka Antonínem Kvačkem, který ji seznámil s provozem. Hovořili spolu také o případném ukončení těžby kamene v příštím roce. "Pan Kvaček prohlásil, že se už lidi těší na to, až bude lom zatopen a budou se tam moci koupat. To ale vůbec není pravda! My proti lomu jako takovému námitky nemáme, jde nám o nadměrný hluk a prašnost z náklaďáků," řekla zastupitelka obce Hana Zahálková.

Ta žije v místní části Klínek, kde už je situace opravdu neúnosná. To, že by se lidé chodili do Zárubky koupat, je podle ní nesmysl. "Jsou tu kolem zatopené lomy a u mnoha domů stojí bazény. To spíš se obávám, že by mohlo někoho napadnout tam zavážet nějaký bordel," poznamenala.

To, jestli provozovatel lomu ukončí těžbu v závěru příštího roku, jak se původně plánovalo, dosud není jasné. K dotěžení zbývá kolem deseti milionů tun kamene, o který je zejména při silničních stavbách velký zájem. Nyní ho těžká vozidla přepravují na stavbu dálnice D35.

Starosta Michal Vychroň se před časem zmínil o tom, že má plán, jak výrazně omezit tranzit kamene přes obec. "Existuje určité dopravní řešení, ale je drahé, byla by to investice asi dvacet milionů korun. Ještě na něm pracujeme," uvedl. Zda měl na mysli přesun větší části silniční dopravy na železnici, nepotvrdil.

Před nedávnem se na jeho facebookovém profilu objevila reakce na prohlášení starostky Mladých Buků, která odmítla návštěvu ministryň Schillerové a Dostálové. "Například s rekonstrukcí naší ZŠ nám velmi pomohlo přímo Ministerstvo financí, bytovku máme z peněz od Ministerstva pro místní rozvoj a ve stomilionové kanalizaci není ani koruna EU, na paní místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou se dost těšíme," napsal Vychroň, za což si sklidil nevoli některých obyvatel obce.

Zda se obci vládní návštěva vyplatí, ukáže čas. Každopádně ministryně Schillerová nenavštívila jen Zárubku, prohlédla si a obdivovala za doprovodu ředitelky Jaroslavy Matrasové rekonstruované a nově vybudované učebny, procházkou došla i do místní školky, kde si příjemně poklábosila s upovídanými dětmi. Navštívila také místní strojírnu a poté zavítala do Proseče, kam ji pozvala firma Klinsky and Co.