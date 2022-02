„Je pravda, že jsem dal výpověď. Nicméně důvody rozvádět nechci. Nemyslím si že by to čemukoliv prospělo. Z nemocnice bych rád odešel v dobrém a na konci bych chtěl spolupracovat se svým nástupcem tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu interního oddělení i nemocnice. Na tom jsme se shodli i s vrcholným managementem Nemocnic Pardubického kraje,“ odpověděl na otázku Deníku primář Tomek.

Obavy o další osud interny i celé nemocnice má také chrudimský starosta František Pilný. „Představenstvo Nemocnic Pardubického kraje hledá náhradu nejen na tuto pozici, ale i na další místa. Byl jsem ujištěn, že zajištění provozu interny včetně ambulancí má pro představenstvo prioritu, neboť na interním oddělení je závislý chod celé nemocnice,“ konstatoval starosta.

Psali jsme dříve:

Je to špatné. Na chrudimské interně chybí personál

Personální krize nejen na interním oddělení trvá už měsíce. Zřejmé je to v personální poptávce nemocnice, která naléhavě hledá zdravotníky a některým nabízí i náborový příspěvek.

K odlivu lékařů a sester začalo docházet loni v létě a na podzim, kdy se u mnohých projevila přepracovanost. Zároveň se objevil i protest proti nevyplacení covidových odměn.

Komplikace pro pacienty

Chrudimská interní ambulance je po celou noc uzavřena, přesněji od 22 do 7 hodin. Pacientům to přináší velké komplikace. „Manželovy bolesti břicha začaly ve tři hodiny ráno. Museli jsme proto jet do Pardubic. Když jsme se dozvěděli, že je hospitalizace nutná, vraceli jsme se zpátky do Chrudimi, protože v Pardubicích ho nepřijali. Nevím, jestli je to běžné, ale my jsme byli hodně rozčarovaní. Vždyť oba špitály patří pod krajskou nemocnici,“ svěřila se šedesátiletá žena, která si nepřála být jmenovaná.

Podobná situace je také například ve Svitavách, odkud mnoho lidí musí jezdit na internu do vzdálené Litomyšlské nemocnice.

„Nemocnice i nadále vyvíjí aktivity, aby získala nové lékaře s touto specializací, a to napříč regionem. Interna však v posledních letech nepatří mezi nejoblíbenější specializace a absolventů je málo,“ uvedla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Krize na interně ve Svitavách a Chrudimi pokračuje. Lékaře neláká ani 300 tisíc

Internisté skutečně v poslední době často raději volí jinou cestu a stávají se praktickými lékaři ve svých ordinacích. Na jejich rozhodnutí se hodně podepsala epidemie koronaviru, která mnohé doktory a sestry uvedla do stádia fyzického a psychického vyčerpání.