Metoda, kterou používají zejména na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, ovlivňuje psychiku člověka a pomáhá při léčbě koordinačních a nervosvalových poruch. Nejde o hipoterapii, fyzioterapeutickou léčbu využívající pohybu koně při chůzi. Animoterapii mohou využívat i pacienti trvale připoutaní na lůžku, aniž by museli usednout do jezdeckého sedla.

Při animoterapii pomáhá už jen přítomnost zvířat všeho druhu u pacientů.

„Léčebné působení vyvolává sama přítomnost zvířete, která by měla v lidech vyvolávat pocit bezpečí a uklidnění. Co se týče fyzických účinků, dochází ke snížení krevního tlaku. Během terapie byste se měli cítit uvolnění a spokojení bez jakéhokoliv stresu a napětí. Zvíře má na člověka neskutečný vliv, uvolňuje emoce, přináší pocit podpory a má také vliv na lepší komunikaci. Pomáhá tedy všem, co mají pozitivní vztah ke zvířatům,“ vysvětlila vrchní sestra oddělení s lůžky následné péče (LDN) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) Chrudimské nemocnice Šárka Portyšová.

Dva lidi a dost! Chrudimská lávka má problém. Hlídat průchod ale nikdo nebude

Animoterapii nemusí provádět jen koně, patří sem i psi, kočky, ale i různí hlodavci, kteří se dají velmi dobře ochočit – například myšky, morčata, křečci nebo králíci. Mezi další zvířata zajímavá hlavně k pozorování se dají zařadit želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi. „Zvířátka chodí na pokoj společně s canisterapeutem a zdravotníkem. Pokud pacient souhlasí, může mít pejska, kočičku, surikatu či jiné zvířátko i v lůžku. Jestliže je situace příznivá, koná se terapie dvakrát i třikrát do měsíce,“ řekla Portyšová.

Poníci brzy zavítají do Chrudimské nemocnice znovu společně s dalšími zvířaty.Zdroj: Chrudimská nemocnice

Živý betlém

Do Chrudimské nemocnice přijíždějí malí koníci ze Zvěřince na statku, který sídlí ve Vilémově na Chotěbořsku. Jsou plemene Shetlandský pony a jmenují se Tino a Engi. Jako samozřejmost berou to, že běžně chodí po schodech a rádi jezdí výtahem.

„Kůň se dokáže do člověka vcítit, stačí mu k tomu oční kontakt. Někdo ho pohladí hned, jiný za chvíli, ale ke vzájemné komunikaci vždycky dojde,“ vysvětlila majitelka poníků Olga Němcová. S koňskou animoterapií jezdí s kolegyní Veronikou Hámovou pravidelně do Domova seniorů U Bažantnice v Heřmanově Městci.

„Návštěvy zvířátek jsou dotovány z projektu Ježíškova vnoučata a jsme do něj zapojeni už řadu let,“ potvrdila sociální pracovnice domova Ilona Bínová.

Remoska vstala z mrtvých. Umí vše a nízká spotřeba elektřiny potěší

„Pacienti o návštěvě poníků, psů, kočiček, a dalších mluví i několik dní. Tuto aktivitu velmi kvituji, má to smysl a velké díky vedení, že toto umožnilo,“ řekla zdravotně sociální pracovnice Chrudimské nemocnice Alena Rohlíková.

Zvěřinec na statku zopakuje svou návštěvu v Chrudimi v pondělí 12. prosince. „Přiveze zvířátka a kulisy a my v nemocniční hale připravíme živý betlém. Pacienti si budou moct zvířátka hladit, pomazlit je a dát jim nějaký pamlsek. Vytvoříme pro ně předvánoční atmosféru. Oslovíme i ostatní oddělení, takže pokud bude zájem, mohou se této akce zúčastnit pacienti z celé nemocnice,“ dodala vrchní sestra LDN Chrudimské nemocnice Šárka Portyšová.