V kolik vám jede autobus? Běžná otázka, zdánlivě prostá odpověď, pro kterou si ale od 12. června budou muset cestující zřejmě zajít dál, než byli dosud zvyklí. Autobusovou dopravu v Pardubickém kraji přebírá společnost BusLine, která podle smluvních podmínek nemá povinnost zřizovat přímo na nádražích informační kancelář. Cestující by si tak pro informace měli dojít do turistických center. A to vyvolává kontroverze.

Dopravní společnost BusLine si autobusy objednala od českého výrobce SOR Libchavy objednala 144 autobus. | Foto: SOR Libchavy

Podle nového dopravce jde o běžnou praxi, na kterou si lidé brzy zvyknou. Starostové ale takové řešení považují za nešťastné a čekají na další informace. Nový dopravce má podle smlouvy s Pardubickým krajem podmínku, aby kancelář sídlila do 500 metrů od autobusového nádraží. „Města i lidé v jiných regionech, kde jezdíme, s tím potíže nemají. Naopak. Většinou jsou turistická centra umístěna ve středu města, kam všichni stejně chodí,“ uvedl za BusLine Jakub Hanzlík. Psali jsme: Kde nastoupí cestující na Orlicku od června do autobusu? Na nádražích možná ne Ne všem se však nové způsoby líbí, proti jsou například v Litomyšli. Pardubický kraj nemá podle náměstka pro dopravu Michala Kortyše v této věci žádné pravomoci. Podle něj je jen na zástupcích společností BusLine a ICOM, jak vzájemná dohoda dopadne. „Přesun informačního centra z budovy autobusového nádraží považuji za velmi nešťastný. Jsme v kontaktu se zástupci obou společností i Pardubickým krajem a hledáme řešení, které by pro cestující neznamenalo žádnou změnu,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl, podle kterého je žádoucí, aby informační kancelář zůstala na autobusovém nádraží. Za vším ale stojí peníze. Kanceláře na nádražích spravuje ICOM transport a nový dopravce by tak za využívání prostor musel zaplatit. O jakou částku by se mělo jednat, ale žádná ze stran nezveřejnila. Šéf BusLine spáchal sebevraždu. Syn herce Ivana Vyskočila se zastřelil Pardubický kraj nemá podle náměstka pro dopravu Michala Kortyše v této věci žádné pravomoci. „Ve výběrovém řízení byly tyto služby striktně odděleny a nesměly být součástí ceny dopravního výkonu. Existuje zde povinnost infocentrum zřídit, záleží ale na dopravci, kde to bude,“ upřesnil Kortyš. Podle něj je jen na zástupcích společností BusLine a ICOM, jak vzájemná dohoda dopadne. „Jak se dva podnikatelské subjekty dohodnou, je pouze na nich. Samozřejmě, že apelujeme na současný stav, ale neumíme to zcela ovlivnit,“ řekl Kortyš. Bude na Orlicku konečně dostatek šoférů? Vyloučen není ukrajinský ženský pluk Nový dopravce navíc o informační kanceláře na nádražích zájem neměl. „Společnost BusLine nám již dříve sdělila, že má v úmyslu využít informační kanceláře měst,“ popsala ředitelka společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová. CHYBÍ INFORMACE Zatímco Litomyšl chce o zachování informační kanceláře na nádraží usilovat, jiná města zatím o změnách ani nemají žádné konkrétní informace. „Oficiálně nevíme nic. Pouze čekáme, co bude. Jsem ale přesvědčen, že by měly být minimálně dodrženy standardy současného dopravce a komfort cestujících by neměl utrpět,“ uvedl starosta Lanškrouna Radim Vetchý, kterého jednání s krajem i vedením společnosti BusLine teprve čeká. Hitler byl proti Putinovi béčko, říká ukrajinská trenérka po útěku do Pardubic Kde v Lanškrouně bude mít informační kancelář sídlo, tak není jasné. „Nemáme žádné informace o tom, že by to mělo být v turistickém centru nebo na městském úřadě,“ dodal Vetchý. A informace o nových podmínkách nemají ani v Žamberku. „Schůzku s představiteli Pardubického kraje ohledně nového dopravce jsme měli mít minulý týden. Setkání bylo nakonec o čtrnáct dní přesunuto,“ poznamenal starosta Žamberka Oldřich Jedlička. Úleva pro cestující? Plynulou autobusovou dopravu může ohrozit válka na Ukrajině O tom, zdali BusLine pošle své zaměstnance do kanceláří turistických center, nebo využije lidi, kteří už v místě pracují, stále není rozhodnuto. „V některých případech budeme informační činnost outsourcovat, a tedy nikoli obsazovat vlastními zaměstnanci,“ vysvětlil mediální konzultant BusLinu Radovan Vrátný. Zaměstnanci turistických center se tak zřejmě budou muset připravit na více práce. Taková praxe už funguje na některých místech Královéhradeckého a Libereckého kraje. Mezi města, která provozují informační kancelář za pomoci zaměstnanců městské úřadu, patří například Rokytnice nad Jizerou. „Kancelář je součástí městského úřadu. Informace poskytnou naši zaměstnanci na pokladně. Celá spolupráce funguje víceméně bez problému,“ konstatoval starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš.

