Vedení města Luže na Chrudimsku k tomuto nevšednímu kroku donutila drzost člověka, který se nerozpakoval odpad v černých pytlích roznášet všude, kde ho napadlo. A navzdory tomu, že je v Luži otevřen sběrný dvůr třikrát týdně.

„Vše bylo uloženo v pytlích s nápisem Technické služby Hlinsko, tedy si majitel pro ně musel dojít na městský úřad. Obsah byl velmi nechutný, plesnivý. S vedoucí Technických služeb a Městskou policií Skuteč si dáme tu práci hrabat se v těchto nechutnostech a budeme hledat jakoukoliv stopu k nalezení majitele odpadu,“ slíbila před časem veřejně starostka Luže Veronika Pešinová.

Odpudivá detektivní práce

Práce to byla odpudivá a vpravdě detektivní, nakonec se do ní s velkým nasazením pustili sami skutečští strážníci. .Kousek po kousku se dostávali ke stále konkrétnějším informacím. Vyčetli je nejen ze samotných odpadků, ale i z výslechů zainteresovaných osob a záznamu z kamerového systému.

„Obsah pytlů pocházel z vyklizení domu, bývalá majitelka obsah bezpečně poznala. Ti lidé nejprve chtěli vše odevzdat do sběrného dvora, ale protože nemají trvalé bydliště v Luži, museli by za to zaplatit. A tak založili v okolí čtyři černé skládky,“ vysvětluje vrchní strážník Městské policie Skuteč Tomáš Brokl. Jeho týmu se podařilo získat přiznání viníků za pouhé tři dny. Nyní je spis u přestupkové komise.

„Po dohodě s právničkou jméno pachatele zveřejníme na úřední desce. Možná to pro něj nebude takové potrestání, protože vím, o koho jde. Ale pro ostatní je to včasné varování před podobným činem,“ zdůrazňuje lužská starostka Pešinová.

Je to pranýřování, si možná někdo pomyslí. Může se obec takovýmto způsobem zachovat? O vyjádření jsme požádali právníka chrudimské radnice Miroslava Tejkla.

„Zveřejnění osoby podezřelého či pachatele je někdy možné uložit jako zvláštní trest za přestupek – stejně jako je trestem třeba pokuta, tak existuje v § 50 zákoně č. 250 / 2016 Sb. trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku na úřední desce a ve sdělovacích prostředcích, kde je potom výslovně přípustné i zveřejnění identifikačních údajů o osobě pachatele. Přestupkový zákon pak stanoví podmínky, za jakých je trest možno uložit,“ uvedl včera Miroslav Tejkl.