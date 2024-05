Výjezdy strážníků Městské policie v Chrudimi jsou nyní častější. Nástupem teplého počasí totiž o sobě víc dávají znát bezdomovci, kteří se v chrudimských ulicích mění v opilé výtržníky. Dva z nich se tento týden v úterý utkali u nákupního centra Kateřina. Tam je ostatně místo, kde se už tradičně a rádi scházejí.

Obchodní centrum Kateřina, dříve Borzna, je bezdomovci vyhledávané. | Foto: Deník/Romana Netolická

K potyčce dvou mužů došlo kolem půl osmé večer, kdy se na operačním středisku městské policie rozezněla tísňová linka 156.

Strážníci společně s policisty zamířili ke Kateřině, kde už probíhala ostrá slovní rozepře viditelně opilých bezdomovců. Strážníci je podrobili orientační dechové zkoušce s naměřenými hodnotami 1,97 a 2,11 promile alkoholu.

Agresivita obou mužů stoupala, a tak jim strážníci přiložili služební pouta. Následoval převoz na vyšetření do nemocnice a poté do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích, kde byli oba v pořádku předáni personálu. Celou událost převzala na místě k šetření Policie ČR.

To ale nebyl jediný výjezd zapříčiněný výtržnictvím bezdomovců. Po 22. hodině obdržel operátor městské policie tísňový signál z městské ubytovny v Tovární ulici. K budově neprodleně vyjeli strážníci. Následně vyšlo najevo, že před jejich příjezdem se do objektu dobýval muž bez domova, jenž tloukl pěstmi do uzamčených vstupních dveří. Hlídka ho zastihla na odchodu.

Podnapilý bezdomovec zjevně nechtěl spát venku, a tak se k ubytovně vrátil po jedenácté a krátce před půlnocí. Opět byl strážníky vykázán.