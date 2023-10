/FOTO, VIDEO/ Už několik týdnů stojí v Zaječicích na obou koncích vesnice cedule upozorňující na obousměrné úsekové měření rychlosti. Samotné radary zatím instalovány nebyly, samotné značky však vyděsily řidiče natolik, že zpomalili už nyní, většina aut se od té doby obcí plíží dokonce raději čtyřicítkou. Nikdo totiž neví, kdy budou radary zapojeny. A v tom tkví asi největší kouzlo zaječického opatření: „placebo efekt“ radarů zafungoval natolik, že řada místních vtipkuje, že postačí samotné cedule.

Obec usilovala o měření rychlosti už dlouhou dobu. | Video: Michal Žampach

„Když jsem na počátku října při pravidelné cestě do Chrudimi značku upozorňující na konec úsekového měření rychlosti uviděla, polil mě pot. Nejela jsem, jako ostatně většinou, předepsanou padesátkou. Ale od té doby si tu dávám pozor a jedu pomaleji. Nikdo neví, kdy radary zapojí,“ řekla Magda Nováková žijící v jedné sousední vesnici.

„Všichni tam od chvíle, kdy tam postavili značky, zpomalili. Samotné radary už ani nejsou potřeba,“ vtipkuje jeden z místních Pavel Mádlo.

Obec usilovala o úsekové měření dlouhou dobu. Přejít frekventovanou silnici II/358 spojující Chrudim a Slatiňany s Chrastí a Skutčí není pro místní zrovna med. A velká část řidičů zde nikdy nejezdila předpisově. Obcí podle měření z roku 2020 projede denně až 7000 aut, což je více než na kdejakých silnicích I. třídy.

"Když jdu nakoupit do místního obchodu, tak je to tu někdy o život. Auta u přechodu pro chodce skoro nezastavují a jen rychle prosviští. Je to hrůza,“ řekla v září obyvatelka Zaječic.

„Řidiči tu nedodržují rychlost a hlavně bezpečnost. Máme na silnici přechod pro chodce, kde děti chodí na autobus do školy a auta tam jezdí hodně rychle,“ přisvědčil tehdy starosta Zaječic Róbert Pavlačič.

Deník zjistil přesnou délku chystaného měřeného úseku. Začíná u domu čp. 232 a končí u domu čp. 147. Úsek má tak téměř 900 metrů a vede prakticky přes celou vesnici, nepočítaje několik posledních domů na obou koncích obce.

Budoucí měřený úsek v Zaječicích.Zdroj: mapy.cz

„K měření rychlosti byl určen úsek pozemní komunikace sil. II/358, ve kterém je vyšší pohyb chodců a cyklistů u zastávky BUS v obou směrech jízdy, přechody pro chodce, vyšší intenzita dopravy průtahem obcí sil. II/358 ve směru k nájezdu na sil. I/37 - obchvat Města Chrudim a Slatiňan, dopravní nehodovost a na základě vyhodnocení analýzy dopravy. Měření bude probíhat úsekovým měřením rychlosti, nikoliv okamžitým měřením rychlosti na konkrétním určeném místě,“ upřesnila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Veškeré přestupky řidičů bude řešit městský úřad Chrudim jako spádová obec s rozšířenou působností.

„Pro město Chrudim to v tuto chvíli nebude vyžadovat žádné náklady, protože my jsme před rokem a půl zakoupili potřebný software, protože v tuto chvíli provozujeme radar v Hrochově Týnci a my máme podmínku, že všechny ostatní radary musí být kompatibilní se systémem. Radar v Zaječicích nebude vyžadovat žádné dodatečné náklady,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Úsekového měření rychlosti se mají dočkat i v Markovicích na předměstí Chrudimi, kde po něm už dlouho místní volali. I touto obcí prochází vytížený silniční tah silnice I/17 z Chrudimi do Heřmanova Městce a řidiče láká podobně jako v Zaječicích k rychlé jízdě.

