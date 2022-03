Prodej pozemků v průmyslové zóně vázne na muži z Los Angeles. Radní tam poletí

Dlouhých šestnáct let se Chrudimi nedařilo odkoupit pozemky v průmyslové zóně Západ od soukromých vlastníků. Je jich celkem dvanáct a nyní už s prodejem souhlasí. Až na jednu výjimku, a to pětaosmdesátiletého seniora, který žije sám bez rodiny v Los Angeles. Právě na něm stojí transakce za více než 16 milionů korun. Nezbývá tedy, než za ním zaletět do Ameriky.

Průmyslová zóna Chrudim-západ | Foto: Karel Dvořák

Zájem podnikatelů o pozemky v průmyslové zóně je značný. "Snažil jsem se proto všechny soukromé majitele kontaktovat s dotazem, kde je problém a proč to nechtějí řešit. Nakonec se mi podařilo získat jejich souhlas," řekl starosta města František Pilný. Finální kupní smlouva už je vytvořená, ale vše vázne právě na jednom člověku. Radnice proto vyčlenila osmdesát tisíc korun na financování služební cesty do Ameriky. "Poptáme úředníky a zastupitele, zda by se tam někdo mohl vydat, zavést pána na ambasádu a zařídit vše potřebné. Byla by škoda, aby vše skončilo na jednom pánovi," dodal starosta. Město rezervuje obchodníkovi tři hektary průmyslové zóny Soukromé pozemky leží v průmyslové zóně Západ vedle Dřevovýroby Ficek po levé straně. Celkem jde o téměř třicet tisíc metrů čtverečních. "Zájem o ně je značný. Pokud se povede je odkoupit, okamžitě je můžeme prodat," uvedl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg. Průmyslová zóna Západ má rozlohu 33 hektarů, v Chrudimi vznikla v roce 2000. Jedním z vážných zájemců je místní firma CityZen, která vyrábí "chytrá" trička a prádlo, na kterých není vidět pot, odolávají špíně a snižují zápach. Protože se pozemky, které město hodlá odkoupit, nacházejí blízko místní chrudimské části Markovice, je tento potenciální uchazeč s ohledem na tichou výrobu ideální. Chrudim prodala další pozemky v průmyslové zóně "Firma by na tomto místě chtěla mít linku na výrobu látky, už ji má dokonce koupenou. Myslím, že právě jí bychom měli pozemek nabídnout," uzavřel starosta Pilný. Město v západní průmyslové zóně u výjezdu na Čáslav naposledy prodávalo pozemky v září loňského roku. Cena byla za metr čtvereční stanovena na 650 korun bez DPH. Zázemí tak zde nově našly tři místní úspěšné firmy.