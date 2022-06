„Jedná se o čtyři smrky, jeden habr, jedenáct lip, dva javory, jasan a dvě třešně ptačí,“ upřesnila Kateřina Mrózková z městského odboru životního prostředí.

Stromy byly k řece zasázeny před mnoha lety, kdy nahradily pokácené staré topoly. „Pamatuji si na to velice dobře. Ty topoly jsem tehdy litovali, ale už byly za hranicí životnosti a jejich větve padaly na zem, hrozily úrazy. Co se týče těchto stromů, je mi to líto, viděla jsem, jak rostou od malička. Ale co se dá dělat, já osobně se moc těším, až se ty trubky zakopou do země. Je na ně ošklivý pohled,“ řekla sedmdesátiletá Vlasta žijící v jednom z přilehlých paneláků.

Až bude horkovod zásobující teplem sídliště v zemi, vznikne u řeky prostor pro pěší a cyklisty. Cyklostezka už je naplánovaná. Měla by vést kolem řeky, pokračovat pod mostem a navázat na cyklostezku do Slatiňan.

„Pěšinka mezi horkovodem a řekou je skutečně krásné místo. Avšak v projektu je za osmnáct milionů korun zakreslena opěrná zeď s ocelovým zábradlím. Proč? Já osobně bych si přál, aby tam zůstal zatravněný svah u řeky, kde se lidé mohou i dotknout vody. Připadá mi nesmyslné, abychom se zbavili horkovodu a postavili tam betonovou zeď,“ poznamenal starosta města František Pilný, který bude žádat Povodí Labe o vysvětlení projektového záměru.

Po zakopání horkovodu dojde i k vybudování několika parkovacích míst, ta největšímu chrudimskému sídlišti citelně chybí.

Stavba horkovodu začala v roce 1986 a jeho hlavní část byla dokončena již v následujícím roce, kompletně pak v říjnu 1989.

