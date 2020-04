Nutnost promoření populace koronavirem je jasná a dávno známá věc, Roman Prymula vlastně nepřišel s ničím novým. Jinou záležitostí je, že samotné slovo „promoření“ veřejnost děsí a nerozumí mu, už vzhledem ke karanténě, která byla (nejen) v Česku zavedena.

„Populace se promoří, ať chceme nebo nechceme. Nezabráníme tomu. Jde jen o to, jak rychle. O to, aby promořování bylo rovnoměrné, přiměřené, aby nedošlo k exponencionálním nárůstům jako třeba v Itálii, aby to unesl náš zdravotní systém. Proto jsou nutná ta ochranná opatření a jejich postupné, kontrolované zmírňování,“ uvedla hlavní epidemioložka krajské hygienické stanice Olga Hégrová.

Podobný názor má primář infekčního oddělení pardubické nemocnice Pavel Němec nebo imunoložka z Univerzity Pardubice Zuzana Bílková.

„Už teď je část populace promořená, myslím, že nakažených je v Česku minimálně 10krát víc, než pozitivně otestovaných,“ říká Němec.

„Domnívám se, že v Česku může být klidně 60 tisíc pozitivních lidí. Je totiž hodně pacientů, kteří mají žádné, nebo minimální příznaky, a to napříč věkovými skupinami,“ řekl primář Němec.

„Odhaduji, že počet osob, které se s virem již setkaly, je možná o dva řády vyšší,“ přisvědčila Zuzana Bílková z Katedře biologických a biochemických věd Univerzity Pardubice.

Nákaza už na začátku února

Vzhledem k dlouhé inkubační době koronaviru, kterou ale na druhé straně doprovázel strmý nárůst počtu zjištěných případů z počátku března se Němec domnívá, že nákaza v Česku mohla být už od počátku února.

„Zachytili jsme ale první nápor epidemie a souhlasím, že by se měla opatření začít rozvolňovat. Jak rychle, to už je věcí politického rozhodnutí. Populace se ale bude muset promořit a možná už nastal čas udělat to, postupně, u té mladší a zdravé většiny populace. Až se promoří a získá protilátky, nebude se mít už virus od koho na ty starší a imunitně oslabené jedince šířit,“ uvedl Němec.

„Pokud použijeme i jiné infekce jako model, při určité promořenosti populace se už přestane dál šířit,“ dodala epidemioložka Hégrová.

Ani za nejpřísnějších karanténních opatření šíření viru úplně nezastavíme. Vakcína na cestě v dohledné době není a i epidemiologové připouštějí, že dlouhodobě držet společnost v okovech není možné.

Místo slova „promoření“, které veřejnost dráždí jako protimluv ke karanténě, někteří imunologové používají termín „imunizace“ – setkávání se s virem pomalu a v menších dávkách.

„Zabránit rozšíření infekce a promoření populace nejde. Ochranná opatření jsou nutná proto, aby to unesl zdravotnický systém.“



Zuzana Bílková, imunoložka