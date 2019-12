Zpívají všichni, nikdo neřeší, kolik mu je let

Vyslechla jsem rozhovor dvou seniorů v čekárně. „To dávno není, že pantáta Skřivánek učí vnučku Hanýžku lidové písničky, jak psal pan Baar. To už nikde není.“ Omyl, v železnohorském regionu to funguje zcela samozřejmě. Děti ze Základní školy a mateřské školy v Morašicích „své“ seniory pravidelně navštěvují a oni na oplátku chodí do školky dětem číst před spaním. A vždycky dojde na společné zpívání.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vondrák František