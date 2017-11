Prosečské spolky by si mohly polepšit

Proseč – Město Proseč připravuje nový projekt obecního spolkového domu.

Vedení města dlouho hledalo využití pro chátrající objekt Kara II, naproti fotbalovému hřišti. „Až letos se objevil vhodný dotační titul na rekultivaci dlouhodobě nevyužívaných obecních objektů. Vedení města jednalo rychle, předložilo zastupitelstvu ke schválení investiční záměr a následně připravilo ve velmi krátkém čase projekt na přestavění objektu na obecní dům – objekt, který by měl po realizaci sloužit jako zázemí pro nejrůznější spolky, klub seniorů nebo místní skauty,“ uvedl místostarosta města Miloslav Hurych.



KLUBOVNY I ZASEDAČKA

V objektu bude vybudováno pět kluboven a jedna společenská zasedací místnost pro jednání spolků, ale třeba pro i výstavy. V současné době je projekt ve fázi procesu vydání stavebního povolení a město stihlo včas do konce října podat žádost o dotaci z Operačního plánu Životního prostředí na samotnou realizaci projektu.



„Rozpočet projektu je 4,8 milionu korun a dotace by mohla být až tři miliony. Pokud bude naší žádosti vyhověno, projekt bude ještě v roce 2018 realizován,“ dodal místostarosta Miloslav Hurych.



ZAHRADA UŽ SLOUŽÍ

Ve dvou sousedících objektech společnosti Kara v blízkosti prosečského náměstí se dříve vyráběly textilie a později, pod hlavičkou jiné firmy, zase židle. Po ukončení výroby město objekty koncem 90. let odkoupilo. „Myslím, že vzhledem k poloze obou nemovitostí šlo tehdy o dobré strategické rozhodnutí,“ hodnotí někdejší koupi starosta Proseče Jan Macháček.

Město tehdy získalo i rozlehlý pozemek za oběma domy, který později využilo pro rozšíření zahrady mateřské školy a na části této plochy vybudovalo zázemí pro venkovní volnočasové aktivity. Dnes jsou tam například ruské kuželky, hrací plocha pro obří hru Člověče, nezlob se a je zde i minigolfové hřiště. Město už také přestavělo objekt Kara I. Tam se v současné době nachází turistická ubytovna, nejdeme zde sídlo sdružení Toulovcovy maštale, je zde také infocentrum a nechybí ani několik místností komerčně využívaných místními podnikateli.



PODKROVÍ PRO SKAUTY

V dalších prostorách funkčního objektu Kara I působí i klub seniorů a nachází se zde rovněž klubovna místních skautů. „Přítomnost ubytovny a aktivita několika různorodých subjektů v jednom domě občas působí vzájemné komplikace, byť jsme samozřejmě rádi, že zde všechny tyto aktivity máme,“ pokračuje starosta.



Revitalizace objektu Kara II by nabídla jak seniorům, tak i skautům mnohem lepší zázemí. „Senioři by mohli využívat vyprojektovaného bezbariérového přístupu do klubovny i na toalety, zatímco skauti by pro sebe získali velkou rozlohu podkroví, kde se nyní nachází jen půda domu. Přitom jde o úžasně zajímavý prostor,“ doplňuje starosta Jan Macháček.



Ohledně druhého nadzemního podlaží město jedná s dalšími spolky, třeba se zástupci fotbalového klubu či s chovateli drobného zvířectva. Ti všichni by se zde mohli scházet a pracovat tu třeba i s mládeží.



Vedoucí skautského střediska Václav Nádvorník potvrzuje, že skauti by nové působiště přivítali. „V Proseči máme tři skautské oddíly s více než 120 členy. Naše stávající působiště je opravdu prostorově nedostačující,“ řekl Václav Nádvorník.