"Přišlo vám, že by nějak hodně pršelo? Mně tedy ne. Ptám se tedy, proč kanalizace přetekla do řeky? Každý z nás, kdo je připojen na kanalizaci, je povinen platit za stočné Vodárenské společnosti Chrudim. Místo toho, aby odpadní voda byla vyčištěna, tak je nevyčištěná puštěna do řeky," komentoval fotografie Pilný. Zároveň vyzval členy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, aby se ke znečištění vyjádřili.