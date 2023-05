FOTO: První chrudimský elektrobus je tichý. "Ale je malý, je malý," křičely děti

/VIDEO, REPORTÁŽ/ Kdo by si pomyslel, že první elektrobus firmy Arriva v Pardubickém kraji bude brázdit právě chrudimské ulice! Je to skvělá příležitost vyzkoušet si jízdu vozem, který šetří životní prostředí. Příležitost vyzkoušet si jízdu vozem, který šetří životní prostředí, jsme využili i my.

Jízda elektrobusem | Video: Romana Netolická