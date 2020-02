Jméno klisny muselo začínat na písmeno R, stejně jako má její matka, která se jmenuje Rociana a hřebila se potřetí. Inspiraci hledají zaměstnanci hřebčína ve španělském slovníku. Regencia znamená španělsky regenství. Jména klisen se nesmí opakovat, pokaždé musí pracovníci vymyslet nové, ne vždy znamenají něco konkrétního.

Narozená klisna starokladrubského vraníka zůstane šest až sedm měsíců s matkou. Potom bude v hříbárně ve Slavicích. Tvary i barvu dospělého koně získá Regencia do čtyř let svého věku. Až jí bude 3,5 roku, čeká ji několikaletý výcvik. "Potom projde tříděním, pokud nebude určená k prodeji, absolvuje výkonnostní zkoušky a bude zařazená do našeho chovu," řekla zootechnička.

Národní hřebčín chová ve Slatiňanech vraníky, ročně tam přijde na svět čtyři desítky hříbat. Kladruby nad Labem jsou domovem starokladrubského bělouše. První hříbě roku se v předchozích třech letech narodilo ve Slatiňanech, v roce 2016 pomyslně zvítězily Kladruby. V obou hřebčínech se každý rok narodí kolem osmdesáti hříbat.

Starokladrubští koně jsou všestranní a oblíbení pro svoji mírnou povahu. Typičtí jsou svojí klabonosou hlavou a velkýma očima. Je to jediné původní plemeno chované na našem území. Hodí se pod sedlo i do spřežení. Koně bývají například součástí ceremonie oslav hradní stráže nebo se využívají při státních návštěvách. Starokladrubské koně vlastní i dánský a švédský královský dvůr.