Z města postupně mizí autovraky. Lidé o nich dobře vědí a sami dávají starostovi tipy na adepty k odtažení a ekologické likvidaci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Při koupi nového vozu se každému nechce navštívit úřad a nechat auto vyškrtnout z registru. Jako nejjednodušší se nabízí nechat ho na ulici nebo na kterémkoliv parkovišti. To ale platilo v minulosti, teď jsou jiná a výhodnější pravidla pro majitele autovraků. Ti mají podle nového zákona dva měsíce na to, aby si nechali provést technickou kontrolu vozidla. Pokud to neudělají, skončí jejich vůz po odtahu na odstavné ploše a bude zlikvidován. Ovšem za to musí ten, kdo je zapsán ve velkém technickém průkazu zaplatit.