Pejskaři, rekreační běžci a vyznavači pěší turistiky žijící na okraji města v sídlištích Stromovka a Větrník se už brzy dočkají toho, že za jejich domy budou obnoveny staré polní cesty osázené zelení. Rozdělením zemědělských pozemků zmizí z území lány polí, což má ozdravit krajinu ohroženou erozí půdy.

Návrh komise pro životní prostředí rada města přijala. V roce 2025 budou pěšiny postaveny. | Foto: Město Chrudim

Síť cest, které lépe zpřístupní přístupnost přírodní památky Habrov a Hyxova pekla, bude měřit asi tři kilometry. Stávající pole jsou v majetku města a hospodaří na nich zemědělci, kterým je třeba vypovědět pachtovní smlouvy. "Jde o celkem sedm vytipovaných pozemků, které jsou bývalými polními cestami," upřesnil radní města Aleš Nunvář.

Pachtovní smlouvy ale není možné rychle vypovědět, a tak se v příštím roce město soustředí na přípravné práce s tím, že obnovu polních cest provede v roce 2025.

Co je pachtovní smlouva: Pachtovní smlouvou propachtovatel přenechává pachtýři věc k užívání a požívání. Pachtýř se smlouvou zavazuje platit za přenechání věci pachtovné či poskytnout poměrnou část výnosu věci, případně je možná kombinace obojího.

Oproti nájmu se pacht liší možností věc nejen užívat, ale i požívat. Předmětem pachtu může být jen věc přinášející za pachtýřovo vlastní přičinění výnos; plody naturální nebo civilní.

"Zbývá nám spousta stavební suti, kterou odvážíme do sběrného dvora a končí pak na skládce. Mohla by posloužit jako podklad polních cest, které by se potom vyštěrkovaly a netvořilo by se na nich bláto," řekl starosta František Pilný.

Mezi poli budou jen úzké cestičky, jako to bývalo kdysi, když jimi projížděl sedlák s vozíkem taženým kravkou. Lemovány by měly být listnatými stromy a keři. "Jsem ráda, že rada města náš návrh obnovy starých polních cest schválila. Ještě celý příští rok budou na polích pracovat zemědělci, pachtovní smlouvy ještě v té době budou platné. Je tedy dost času přemýšlet o tom, jaké dřeviny cesty olemují. Každopádně by měly poskytnout občerstvení divoké zvěři i lidem, kteří by si mohli na vycházce třeba natrhat pár třešní," řekla Deníku Naděžda Gutzerová, členka městské komise pro životní prostředí.

Obyvatelé sídliště na Větrníku s nechvalně známými třemi "údy", tedy třináctipodlažními paneláky, skutečně nemají příliš prostoru k venčení psů a procházkám v přírodě. "Chodím s pejskem po polní cestě ve směru na Topol, ale to je cyklostezka, takže tam asi ani nemáme co dělat. Samozřejmě bych uvítala, kdyby tady vznikly nové cesty. A pokud budou mít historický podtext, tedy návrat do minulosti, tím lépe," řekla Radka, obyvatelka sídliště a majitelka osmiletého křížence.

Historické páteřní cesty v krajině postupně vymizely. Zemědělcům se nehodily jako překážky při obdělávání velkých monolánů. Tak se úplně ztratily historické spojnice mezi vesnicemi či lesem nebo rybníkem. Obnova starých polních cest je v poslední době v plánu mnoha měst a obcí. Na Chrudimsku se tak propojily vesnice Sobětuchy a Stolany takzvanou Honzíkovou cestou. Je lemovaná alejí a vede mezi poli. Na jejím vzniku se podíleli obyvatelé obou obcí, kteří odvedli spoustu brigádnických hodin.