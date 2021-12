Umístění psa v útulku není žádná levná záležitost, kromě krmení je třeba připočítat veterinární péči včetně případné léčby. Je tak veřejným tajemstvím, že jsou nalezenci převezeni do sousedního katastru, aby obec nemusela za umístění platit. Nejde totiž o malé peníze - třeba v Podlíšťanech u Nasavrk, který provozuje Jezdecký klub Pablo, činí poplatek 94 korun na den. "Je to o morálním kreditu každého," řekl starosta Slatiňan Ivan Jeník.

Čí je ten pes? Takové otázky se řeší stále. Stává se, že se lidé zbaví zvířete tak, že ho vyhodí z auta nebo přivážou ke stromu, jako se to stalo nedávno v Hodoníně u Nasavrk. Provozovatelé útulků také nacházejí psy uvázané přímo u brány, takže je potom velmi složité nalézt majitele a požadovat po něm úhradu za pobyt. Přitom řešení je velmi jednoduché, spočívá v registraci psů. "Máme centrální registr vozidel, ale u psů legislativci nedotáhli tuto věc do konce," uvedl starosta Jeník.

Povinnost čipování psů platí v Česku už od roku 2020. Pomáhá to jednodušší identifikaci zvířete, pokud se ztratí či někomu ublíží, ale také je díky tomu možné lépe potírat nelegální množírny. Avšak je tu problém - přihlášení čipu do některého z registrů není zatím povinné. Číselný kód uvedený na čipu dokáže psa v případě registrace jednoznačně ztotožnit a najít jeho majitele. Bez registrace se kód stává pouze shlukem znaků a najít majitele je prakticky nemožné. "V republice máme více než třicet registrů. Za jeden zaplatíte 184 korun a když si to vynásobíte, je to značná částka, kterou vynaloží jen málokdo. Kdybychom měli jeden registr, bylo by po problému," dodal Ivan Jeník.

Ve Slatiňanech nebo v Chrudimi mají dokonce městský registr, takže pokud se zaběhne pes, je jeho majitel lehce dohledatelný a může se se svým svěřencem setkat ve velice krátké době. V obcích už je situace složitější. Lidé sice splnili povinnost čipování, ale registraci vypouštějí z mysli. Přitom do většiny registrů je možné se zapsat online, případně u veterináře jsou k dispozici formuláře, který lze zaslat poštou.

Ministerstvo zemědělství by mělo od 1. ledna spustit pilotní verzi centrálního registru psů, provoz systému má přejít pod Komoru veterinárních lékařů. Plnohodnotný registr by tak měl fungovat od roku 2023, ale předchází tomu schválení veterinárního zákona novou vládou.

Soukromý azyl pro týraná a opuštěná zvířata Heaven Ranch v Srbcích u Luže má s psími tuláky dlouholeté zkušenosti.

"Máme s obcemi smlouvu o odchytu, dobré zkušenosti jsou třeba v Moravanech, Kostěnicích, Hrochově Týnci nebo Chrasti. Pak jsou ale starostové, kteří nad pobíhajícím psem mávnou rukou anebo ho převezou o kus dál. Ale bohužel se stále děje to, že po dohodě s kamarádem myslivcem je pes odstřelen a zahrabán v lese. Potom může jeho majitel zoufale hledat a nenajde," řekla provozovatelka azylu a předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová.

Heaven Ranch je naštěstí velmi aktivní na sociálních sítích, takže většina psů najde brzy novou rodinu. To je ostatně případ vlčáka Míši, o kterém Deník nedávno informoval. Žil v jedné místnosti, majitelé ho venčili jen ráno a večer, pes byl neustále sám, a to se projevilo na jeho separační úzkosti. I jeho život měl skončit zastřelením, ale nakonec se šťastně dostal do azylu v Srbcích. Odtud si ho za pár týdnů vyzvedla rodina, která mu ukázala, že lidé nejsou zlí.

"Je to mazel, spí s nimi v posteli a je šťastný. To je velmi dobrá zpráva," dodala Šlechtová.

