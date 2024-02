/FOTO, VIDEO/ Bezmoc a strach o život prožívali majitelé napadených psů v jedné ze slatiňanských ulic v blízkosti sokolovny. Staford a fena bandoga se stali pro své okolí nebezpeční, vrčením a vyceněnými zuby děsili děti z nedaleké mateřské školky i dospělé. A pokud utekli, okamžitě zaútočili a vyhlídnutým psím obětem způsobili i vážná zranění. Újmu, a to zejména psychickou, utrpěli i lidé, kteří byli se svými svěřenci na procházce.

Fenka Nikita pobývá v podlíšťanském útulku. | Video: Romana Netolická

Posledním terčem útoku dvou zabijáků z Palackého ulice se stal devítiletý husky Floki. "To bylo v pátek ráno, mamka ho právě venčila. Říkala, že psi se objevili zčistajasna a vrhli se na ně. Náš pes byl na vodítku a když zaútočili, tak mamka skončila na zemi. Praštila se do hlavy. Psi naštěstí nenapadli ji a soustředili se na Flokiho. Mamka začala volat o pomoc. Naštěstí hned přispěchali lidé z ulice, kde se to stalo. Mlátili psy košťaty. Nakonec se jim je podařilo odehnat. Můj pes byl přes pět hodin na sále. Přišel o levé ucho," řekl Míla, majitel huskyho Deníku.

Psi utekli do Orle, kde byli odchyceni za pomoci policie a předáni majitelkám. Jenže v sobotu se útěk opakoval, a to už opravdu přesáhlo veškeré meze tolerance a trpělivosti vedení města. To se už v minulosti se opakovaně obracelo na policii, krajskou veterinární správu, právníky, starosty jiných obcí s podobnou zkušeností. Neustále kontaktovalo a vyzývalo majitelky psů i majitele domu k zabezpečení zvířat, podpořilo petici občanů adresovanou majiteli domu, ale dosud bylo vše marné.

"Opět jsem osobně jednal s majitelkami, které v neděli jednoho psa odvezly do náhradní rodiny a druhý byl se souhlasem majitelky umístěn do útulku v Podlíšťanech. Hlavní bylo psy dostat z města a oddělit je od sebe, jelikož spolu se chovají pudově jako smečka a jsou agresivnější," uvedl slatiňanský starosta Jan Brůžek.

Dodal, že je o všem informována policie a budou probíhat další šetření a výslechy. "Potrestání viníků bude záviset na posouzení, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin, přičemž odpovídající orgány budou postupovat podle platných právních předpisů. Vedení města se bude o případ nadále zajímat," dodal starosta.

Prohlášení starosty SlatiňanZdroj: MěÚ Slatiňany

Do případu agrese psů významně nezasahuje veterinární správa. Ta má totiž za úkol chránit zvířata a z jejího pohledu, pokud mají psi výběh, jídlo a vodu, tedy nelze razantně zasáhnout. "Řešit to bude muset někdo jiný," zareagoval na dotaz Deníku ředitel Krajské veterinární správy Josef Boháč.

A páteční případ nebyl první. Kříženec Arny byl stafordem ze sousedství napaden v říjnu 2022, a to opravdu krutým způsobem. "Chvíli se očichávali a potom staford zaútočil. Trvalo to asi dvacet minut, bojovali jsme s dalšími lidmi o Arnyho život. Nakonec jsme ho přehodili k sousedům přes plot, to už byl zraněný. Poraněni byli i svědci, co mi pomáhali. Bylo to šílené. Venčit v naší ulici už nechci, bojím se, a tak jdu raději do lesa. Arny se léčil ze zranění dlouho a musím říct, že se povahově změnil. Když je na dvoře, neustále kouká směrem, kde psi žili a víc štěká," řekla Alžběta, která se svou rodinou žije jen pár metrů od domu, kde staford a fena bandoga ještě o víkendu pobývali.

Právě Alžběta byla jen pár týdnů po útoku na Arnyho svědkem dalšího napadení. Tentokrát šlo o buldočka. "Slyšela jsem dětský zoufalý křik a když jsem vyběhla k brance, viděla jsem dvě asi třináctiletá děvčata s pejskem na vodítku, do kterého se ten staford pustil. Hned jsem volala policii, ale zasáhla majitelka, která sice nejprve tvrdila, že pes není její, ale nakonec se ho pokusila odchytit. Moc jí to nešlo, stejně se před naším plotem do buldočka ještě jednou zakousl. Pak už se holčičky dostaly k nám za branku a byly vyděšené, brečely. Hrozný zážitek to byl," vzpomíná Alžběta.

"Ten anglický buldoček je náš Bárt, utrpěl zranění a dcera s kamarádkou byly v šoku. Snažili jsme se o to, aby se případ napadení řešil, kontaktovali jsme chrudimský odbor životního prostředí, městskou policii a další, ale nikam se to neposunulo. Vše se to hnulo až teď. Sice jsme se nedočkali žádné omluvy nebo dokonce odškodnění, ale jsem ráda, že bude hrozbě, že někoho ti psi zabijí, konec," dodala Marta, majitelka buldočka Bárta.

Oba psi jsou, laicky řečeno, bojová plemena, která potřebují pevnou a na druhou stranu citlivou ruku zkušeného majitele. "Nemůžou za to psi, ale lidi svou nevědomostí a výchovou," komentoval chování psích agresorů slatiňanský veterinář Ivan Jeník.

Fena bandoga je od neděle v podlíšťanském útulku. Jmenuje se Nikita a v listopadu jí budou teprve dva roky. Podle očkovacího průkazu ani není očkovaná proti vzteklině, což by mohl být jeden z podnětů pro veterinární správu. První den nebylo možné se k Nikitě přiblížit, nevěděla, co se děje a byla vyděšená, což projevovala výhružným chováním.

"Když jsem do vedlejšího kotce umístila psa, velmi se zklidnila," potvrdila provozovatelka útulku Romana Jeníková. Nikita si už od ní vezme z ruky piškot a je vidět, že ošetřovatelce začíná důvěřovat. Při setkání s cizím člověkem, v tomto případě s redaktorkou Deníku, se jí oči jakoby zakalí a začne vrčet. Je to štěně a bude potřebovat péči zkušeného člověka. Pokud si majitelky myslely, že agresivní staford zklidní, stal se pravý opak. Učenlivá Nikita okamžitě převzala vzorec jeho chování a nebezpečí pro zvířata a lidi ve Slatiňanech se tak umocnilo.