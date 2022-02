Ukrajinky utekly narychlo a jen nalehko. „Nemají nic. Až se dostanou sem do Polska, musíme koupit nějaké oblečení. Vlada by byla nejraději, kdyby si zařídily australská víza, ale nevím, zda je to možné a v jakém časovém termínu. Každopádně teď je důležité dostat je do bezpečí,“ zdůraznila Karolína Babjáková.

Ženy by mohly přechodně zůstat v Polsku, ale v úvahu přichází i Česká republika, přesněji Chrudim. „Je naší morální povinností jim pomoct, když můžeme. Stát se to může i nám,“ poznamenala Iveta Babjáková.

Žije v bytě 3 + 1 s dvěma většími psy, ale tvrdí, že přechodné ubytování Ukrajinkám ráda poskytne. K ženám se odpoledne na poslední chvíli připojila mladá maminka s malým chlapcem, která nemá kam jít, a tak s největší pravděpodobností najde azyl právě v Chrudimi. „Pojedu pro ně do Polska,“ dodala Iveta Babjáková.

Město Chrudim je na případný příliv ukrajinských uprchlíků připravené. „Dočasné ubytování můžeme poskytnout ve Sporthotelu městských sportovišť v hale na Tyršově náměstí. Je tam třicet až čtyřicet míst v asi čtrnácti pokojích. Pokud by to nestačilo, vytipovali jsme ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže tělocvičnu Základní školy Dr. Peška, kam se vejde 90 lidí,“ uvedl chrudimský starosta František Pilný.