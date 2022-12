Klouzající autobus se opřel o zaparkované auto, sníh a led trápil celý kraj

Tím se neřídili v sobotu po 19. hodině muž a žena, kteří to na noclehárně pořádně roztočili. Na místo museli přijet strážníci a napjatou situaci řešit. "Měli mezi sebou problémy a dělali nepořádek, proto se podrobili dechové zkoušce. Paní měla 0,9 promile a pán 1,78 promile alkoholu v dechu. Kvůli porušení řádu noclehárny byli oba hlídkou z noclehárny vykázáni," potvrdil vrchní strážník Městské policie v Chrudimi Lukáš Dvořák.

Strávit noc v mraze na ulici ale povedený páreček nemusel, i když hladinku alkoholu měli poněkud vyšší. "Stačilo, aby se chovali slušně, nikdo by je nevyhodil. Teploty klesají, nastávají mrazy, a naším zájmem je, aby tito lidé strávili noc v teple. Ostatně ti dva žádnou stopku nemají, mohou se kdykoliv vrátit," potvrdila vedoucí sociálního odboru města Chrudim Radka Pochobradská. Mrazem potrestaní výtržníci si ale musí pospíšit, protože z třiadvaceti lůžek je jich šestnáct obsazených. Venkovní teploty klesají a klesat budou, podle předpovědi až na minus šestnáct stupňů Celsia.

Zachrání i obyčejná židle

Není žádné tajemství, že alkohol je s bezdomovci velký kamarád a pocit, že zahřeje, jeho množství jen zvyšuje. "Když mají víc promile a chovají se dobře, nemáme důvod je vyhánět. Pokud budou všechna lůžka obsazená, mohou se posadit na židli ve vyhřáté chodbě. Samozřejmostí je sprcha, suché čisté oblečení a jídlo z potravinové banky," ujistila Pochobradská.

Člověk s trvalým pobytem v Chrudimi zaplatí za noc třicet korun, ostatní uhradí padesátikorunu. Lidé v tomto adventním čase stále více využívají možnost zakoupit takzvané nocleženky, které dostanou bezdomovci jako dárek. Poukázka stojí padesát korun a je k dostání nejen na noclehárně v Tovární ulici, ale i v Turistickém informačním centru na Resslově náměstí. "Pokud taková možnost existuje, ráda bezdomovcům nocleh v teple zaplatím. Dva z nich osobně znám od dětství a je mi líto, jak skončili," řekla Chrudimačka Renata.

Lidé bez přístřeší si svůj život vybrali a drtivá většina ho nehodlá měnit. To se ale netýká dvou bezdomovců od jara tábořících ve vraku auta za nemocnicí. Muž a žena byli dlouho solí v očích Chrudimáků, kteří se nemohli dívat na hromadu páchnoucích odpadků. O víkendu bylo auto odvezeno a nyní už zbývá prostor od nepořádku očistit.

"Nějakou dobu to trvalo, protože auto stálo na pozemku Správy a údržby silnic, kterou jsme kontaktovali se žádostí o řešení. I přesto jsem napsal do Jaroměře přátelský dopis majiteli vozu a vysvětlil mu situaci. A jsem rád, že teď nechal auto odtáhnout," uvedl starosta města František Pilný. Dva bezdomovci ale už ve vraku nepobývali, protože už pár týdnů žijí v ubytovně v Tovární ulici. Dá se říci, že už je svobodný, ale zároveň omezující život omrzel. "Několikrát jsem za nimi byl, potom mě i oni navštívili v kanceláři. Nabídl jsem jim ubytovnu a oni ji rádi přijali," dodal starosta.

Noclehárna je určena mužům a ženám starším 18 let bez přístřeší k uspokojení základních lidských potřeb, kteří jsou soběstační a schopni sebeobsluhy.



Zájemce o službu musí splnit tyto podmínky:

Přítomnost alkoholu v dechu u zájemce nesmí přesáhnout 0,5 ‰

Zájemce není pod vlivem návykových látek

Zájemce nevykazuje známky agresivity

Zájemce uhradí poplatek za nocleh



Tato služba není poskytovaná:

Osobám mladším 18 let

Osobám s těžkým smyslovým, mentálním a tělesným postižením

Cizincům, se kterými se nelze dorozumět bez přítomnosti tlumočníka

Osobám s infekčním onemocněním

Při plné kapacitě noclehárny



Poskytované služby:

Poskytnutí bezpečného prostoru k přenocování

Poskytnutí prostoru pro provedení osobní hygieny

Prostor pro přípravu jednoduché stravy

Základní sociální poradenství

Kapacita: 23 lůžek

Pro muže 17 lůžek ve třech ložnicích

Pro ženy 6 lůžek



Úhrada za poskytnutí služeb:

30,-Kč za lůžko a noc pro uživatele s trvalým pobytem v Chrudimi

50,-Kč za lůžko a noc pro ostatní uživatele



Provozní doba noclehárny je:

PONDĚLÍ – NEDĚLE: 18:00 – 8:00

Příjem klientů: od 18:00 do 20:00