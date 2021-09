Při současném drastickém zdražování stavebních materiálů by se stavba prodražila o zhruba pět milionů korun, naštěstí dodavatelská firma Viktorstav svou práci zvládla s původním rozpočtem a za pouhý rok. „Jsme velmi spokojeni, neměli jsme žádné velké problémy, všechno šlo hladce,“ pochválila práci stavebníků starostka.

Nádhernou novostavbou mateřské školy se může pyšnit Rabštejnská Lhota. Objekt v hodnotě patnácti milionů korun podpořilo dotací Ministerstvo financí. „Ve finále jsme tedy z rozpočtu obce zaplatili 3,1 milionu a to včetně vybavení, nákladů na projektovou dokumentaci a stavební dozor,“ uvedla starostka obce Michaela Charvátová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.