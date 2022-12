Pro čtyři traktoristy to znamená být pořád v pohotovosti. "Sleduji neustále počasí, a to i v noci, abych mohl případně ihned vyjet. Nějaké to pivo v hospodě nepřipadá v úvahu," potvrdil s úsměvem.

Věčné remcání

Na zimní údržbě se podle jeho slov rozhodně nedá zbohatnout a navíc je nutné občas zkousnout připomínky lidí, kteří jsou z nějakého důvodu s údržbou nespokojeni. "Představte si uličku, kde naproti sobě žijí mladí a staří. Mladí volají: Nahrňte sníh ke starým, my musíme jezdit do práce! A staří radí: Nechte nám u plotu čisto, mladí mají sílu a sníh si odklidí. Takové jsou často situace," vylíčil Lukáš Souček. Za nejhorší zimu pokládá tu, která byla v roce 2010. "Měli jsme tenkrát na starosti sedmnáct vesnic, všude byly obrovské závěje. Udržet cesty sjízdné bylo velmi náročné," zavzpomínal.

Skleněné ozdoby z Chrudimska vzbuzují úžas v Bruselu

Firma Agroslužby Souček nemá smlouvu se Správou a údržbou silnic, kde externisti drží pohotovosti podle rozpisu za měsíční paušál a odměnu za výjezdové hodiny. "My spolupracujeme jen s obcemi a případně i s firmami, které potřebují údržbu areálů," dodal Souček.

Zdroj: Lukáš Souček

Obec Morašice si partnerství pochvaluje. "My jsme zimní údržbu našich komunikací v obci a jejích místních částech rozdělili mezi dva zemědělce. Jsme s nimi stále v kontaktu, spolupráce je dobrá," potvrdil starosta Morašic Roman Štěpánek.

Silničáři jsou za pomoc rádi

Na externí spolupracovníky, takzvané radličkáře, pěje Správa a údržba silnic Pardubického kraje samou chválu. Bez jejich pomoci by totiž v případě sněhové kalamity nezvládla udržet všechny vozovky ve sjízdném stavu. Vlastníci traktorů, převážně drobní zemědělci, jsou připraveni ve dne v noci vyjet do zasněženého nebo zledovatělého terénu s radlicemi a posypem. Pro silničáře je to ekonomicky velmi výhodné. Při enormní nadílce sněhu, eventuálně ledovce, které nepřicházejí každý týden, by bylo zbytečné mít na cestmistrovstvích dvojnásobek sypačů a řidičů likvidujících dvakrát za zimu kalamitu.

Říká se jim externisté, někdy taky „radličkáři“, ale obecně jsou to zkrátka většinou lidé, kteří mají doma traktor.

"Většinou se rekrutují z řad zemědělských podniků. Živnostník s námi podepíše smlouvu, dostane přidělený určitý úsek, zapůjčíme mu radlici a za měsíční paušál 2 000 korun drží v zimním období pohotovost. Ve chvíli, kdy mu dispečer zavolá, musí do půl hodiny vyjet, a když pracuje, je mu samozřejmě vyplácena nějaká částka za každou hodinu práce," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Osudné vyjetí do protisměru. Pozadí tragédie u Medlešic je zatím neznámé

Radličkáři jsou podle jeho slov často využívaní tehdy, když třeba dva sypači zasahují u nějakého kamionu, který, jak se často stává, nevyjel kopec a zablokoval celou vozovku. "Samozřejmě se tato výpomoc řeší i při kalamitách a je třeba ji synchronizovat, aby se třeba nastávalo, že traktor pojede chvíli po sypači a bude po něm shrnovat posyp z vozovky," dodal Němec.